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España vs. Bélgica EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis DIRECTV, La1 RTVE Play, ESPN y Disney Plus
España vs. Bélgica juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy a las 2:00 p.m por los cuartos de final del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión por La1 RTVE Play, DAZN, DIRECTV, DGO, Dsports, ESPN y Disney Plus.
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Los hinchas peruanos podrán disfrutar del partido a través de DSports. Asimismo, DGO y Paramount+ serán alternativas para verlo por internet.