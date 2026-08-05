La directiva de la FIFA ha decidido pasar rápidamente al contraataque frente a la profunda crisis institucional generada por el fallido y polémico proyecto denominado FIFA Forward Enterprise. Durante una reciente cumbre celebrada en la ciudad de Rabat, los altos mandos del máximo ente rector del balompié mundial ratificaron su respaldo absoluto hacia la gestión del presidente Gianni Infantino. A pesar de reconocer públicamente los múltiples errores administrativos cometidos, la organización advirtió severamente que tomará drásticas medidas legales contra quienes intenten manchar su reputación.

El máximo organismo del fútbol emitió un extenso y detallado comunicado tras finalizar su constructiva reunión en territorio marroquí. A pesar de las fuertes críticas recibidas, la junta directiva y el secretario general Mattias Grafström cerraron filas para respaldar al actual mandatario, recordando enfáticamente que es el único dirigente que ha sido elegido democráticamente por las 211 federaciones.

Asimismo, la institución reconoció abiertamente las diversas falencias comunicativas durante la fallida propuesta. “Se acordó que el Consejo de la FIFA y las federaciones miembro no pretendían que se sintieran excluidas del proceso y que este debería haberse gestionado de otra manera”, detallaron las autoridades.

La filtración de este documento confidencial a la prensa internacional generó un daño mediático que los altos mandos buscan reparar. “Se reconoció que también se cometieron errores tras la filtración de la propuesta a los medios de comunicación. En una carta aparte... se ofrecieron disculpas”, confirmaron.

FIFA leadership holds constructive and positive meeting in Rabat, Morocco



The FIFA Secretary General and members of the FIFA Management Board in attendance reaffirmed their full support for FIFA President Gianni Infantino, as the only official elected by the 211 FIFA Member… pic.twitter.com/IlmSOq1se8 — FIFA Media (@fifamedia) August 5, 2026

La alta cúpula directiva se comprometió firmemente a garantizar que este tipo de polémicos episodios no vuelvan a repetirse en el futuro. “Se llevará a cabo una revisión y se presentará un informe al Consejo de la FIFA en su próxima reunión”, adelantó el ente rector.

Dejando atrás este complicado capítulo, la federación internacional dejó una clarísima advertencia para todos sus detractores. “Se acordó que la FIFA no tolerará más ataques a su integridad, buen gobierno y debido proceso, y que adoptará todas las medidas necesarias para proteger y salvaguardar su nombre y reputación”, sentenció.

El organismo insistió en que sus acciones estuvieron siempre dentro de sus estatutos vigentes. “En este caso, sin embargo, es importante destacar que, si bien se cometieron errores, todo lo que se hizo se realizó en pleno cumplimiento del marco normativo de la FIFA”, aclararon tajantemente.

Finalmente, la entidad ratificó que buscará mantener el trabajo conjunto con todas sus asociaciones vinculadas. “La FIFA colaborará estrechamente con las partes interesadas pertinentes para examinar cómo puede seguir apoyando el desarrollo del fútbol a través del programa FIFA Forward, en beneficio de las 211 federaciones”, concluyó el comunicado.

la junta directiva y el secretario general Mattias Grafström cerraron filas para respaldar al actual mandatario | Foto: AFP

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