Inglaterra y Noruega animarán una de las series más atractivas de los cuartos de final del Mundial 2026. Para este encuentro, el entrenador alemán Thomas Tuchel, quien dirige a la selección de ‘Los Tres Leones’, tiene serias dudas para conformar al equipo titular que saltará al campo del Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), debido a que dos de sus jugadores más importantes se encuentran en algodones.

Se trata del defensor Marc Guéhi, quien no se recupera del todo de una lesión en el isquiotibial, según informó la cadena internacional ESPN. Además, se informó que mantiene un dolor en el tendón de la corva, y por tal motivo no fue parte de los entrenamientos del seleccionado el último jueves.

A él se suma la duda por la presencia del experimentado mediocampista Declan Rice. El futbolista del Arsenal de la Premier League no entrenó el miércoles ni jueves, por un virus de una enfermedad no especificada por el cuerpo médico de su selección, por lo que no existe certeza de que llegue en condiciones al sábado.

Además, y al igual que su compañero, en las últimas semanas también acusa una dolencia en el isquiotibial y la espalda durante el torneo. Pese a todo ello, fue titular y jugó la mayor parte de los minutos que disputó su selección que ahora piensa en clasificar a las semifinales. Rice es uno de los encargados del balón parado.

Harry Kane y Jude Bellingham fueron claves para derrotar a México en octavos de final. (Foto: Facebook)

En el partido de octavos de final ante la anfitriona México, Tuchel apostó por John Stones y Dan Burn, quienes podrían tomar los puestos tanto de Guéhi como de Rice, sobre todo el primero de ellos, pues tiene las características para ser defensor central o mediocampista de primera línea.

Cabe mencionar que en frente estará el imponente Erling Halland, uno de los goleadores del Mundial y pieza clave en elataque de Noruega. El ‘9′ del Manchester City tiene un gran juego aéreo y tendrá un atractivo duelo con los defensores ingleses que lo conocen bastante bien por sus años en la Premier League de ese país.

¿Cuándo juega Inglaterra vs. Noruega por el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra vs. Noruega, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, se disputará el sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos).

¿A qué hora juega Inglaterra vs. Noruega?

En cuanto a los horarios, el partido se jugará a las 4:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 5:00 p.m. en Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay; y a las 6:00 p.m. en Argentina, Uruguay y Brasil.

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