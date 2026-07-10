Kylian Mbappé tiene 27 años, pero alcanza y supera marcas que serán muy difíciles de alcanzar por otro futbolista en la historia de este deporte. Y es que el delantero y capitán de la selección de Francia no solo destaca a nivel de clubes, sino también defendiendo la camiseta de su país en las Copas del Mundo. El último jueves lideró la victoria de ‘Les Bleus’ sobre Marruecos para asegurar su cupo en las semifinales del torneo.

Con un nuevo gol, el delantero del Real Madrid llegó a las 8 anotaciones en esta edición y 20 en la tabla general, a solo uno de Lionel Messi que, hasta la fecha, y en su último Mundial, llegó a los 21 goles. Cabe precisar que el francés ha llegado a esa cifra en tres Mundiales disputados, mientras que el argentino lo consiguió en seis.

Sin embargo, en algo que Mbappé supera no solo al astro albiceleste, sino a todos en general, es en goles anotados en rondas de eliminación directa, cuando la dificultad de los partidos aumenta en relación a los encuentros que se pueden disputan en fase de grupos.

De esta manera, y con el gol anotado ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial, Mbappé alcanzó un insólito Récord Guinness. “Nuevo récord: Felicitaciones a Kylian Mbappé de Francia. Mayor número de goles en rondas eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA por un jugador de fútbol (soccer) - 12”, se lee en la publicación de la autoridad internacional encargada de verificar, registrar y compilar marcas mundiales de logros humanos y del mundo natural.

New record: Congratulations to France's Kylian Mbappé 🇫🇷



Most FIFA World Cup knockout goals by a football (soccer) player - 12 ⚽🎉 — Guinness World Records (@GWR) July 9, 2026

Francia es una de las máximas favoritas para levantar el trofeo del Mundial 2026. Además de ser uno de los invictos de la competencia, no ha pasado apuros en ninguno de sus encuentros y aguarda por su rival en semifinales, el mismo que saldrá del ganador entre las selecciones de España y Bélgica.

Con un ataque demoledor, los dirigidos por Didier Deschamps se perfilan como campeones, aunque aún deben ganar dos partidos más, los mismos que, en el papel, serán los más complicados para ellos en esta edición.

En lo que respecta particularmente a Mbappé, no cabe duda que se convertirá en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, en en Estados Unidos o en las próximas competiciones, debido a que Lionel Messi, Miroslav Klose y Ronaldo Nazario ya no los jugarán.

Tabla de goleadores en Mundiales

Lionel Messi | 21 goles | 6 Mundiales Kylian Mbappé | 20 goles | 3 Mundiales Miroslav Klose | 16 goles | 4 Mundiales Ronaldo Nazario | 15 goles | 4 Mundiales Gerd Müller | 14 goles | 2 Mundiales Harry Kane | 14 goles | 3 Mundiales Just Fontaine | 13 goles | 1 Mundial Pelé | 12 goles | 4 Mundiales Jürgen Klinsmann | 11 goles | 3 Mundiales Sándor Kocsis | 11 goles | 1 Mundial Cristiano Ronaldo | 11 goles | 6 Mundiales

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