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México vs. Inglaterra EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis DIRECTV, ESPN y Disney Plus

México vs. Inglaterra juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy a las 7:00 p.m. por los octavos de final del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión por TV Azteca 7, TUDN, Cana 5 Televisa, DIRECTV, DGO, DSPORTS, ESPN y Disney Plus.

México vs. Inglaterra se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
México vs. Inglaterra se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
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Posible alineación de Inglaterra: Jordan Pickford; Nico O´Reilly, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson; Anthony Gordon, Jude Bellingham, Noni Madueke y Harry Kane.

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Posible alineación de México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Jorge Sánchez; Gilberto Mora, Erick Lira, Luis Romo, Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

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El Estadio Ciudad de México será el escenario del partido entre México vs. Inglaterra.

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El partido entre Brasil vs. Noruega se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre México vs. Inglaterra.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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