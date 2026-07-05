Mundial
México vs. Inglaterra EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis DIRECTV, ESPN y Disney Plus
México vs. Inglaterra juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy a las 7:00 p.m. por los octavos de final del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión por TV Azteca 7, TUDN, Cana 5 Televisa, DIRECTV, DGO, DSPORTS, ESPN y Disney Plus.
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Posible alineación de Inglaterra: Jordan Pickford; Nico O´Reilly, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson; Anthony Gordon, Jude Bellingham, Noni Madueke y Harry Kane.