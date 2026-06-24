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México vs. República Checa EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía TV Azteca 7, TUDN y Canal 5 de Televisa

México vs. República Checa juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa, TUDN, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus.

México vs. República Checa se enfrentan por al fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
México vs. República Checa se enfrentan por al fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
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¿En qué canales ver México vs. República Checa en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el encuentro a través de La 1 de RTVE, Teledeporte y DAZN, dependiendo de la programación oficial del Mundial 2026.

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¿En qué canales ver México vs. República Checa en Uruguay?

Los hinchas uruguayos tendrán la posibilidad de ver el partido por Canal 5, Canal 10, Canal 12, DSports y la plataforma DGO.

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¿En qué canales ver México vs. República Checa en Chile?

En Chile, el compromiso podrá seguirse por Chilevisión en señal abierta, además de DSports y DGO.

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¿En qué canales ver México vs. República Checa en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán ver el encuentro por Caracol Televisión, Canal RCN y DSports. También estará disponible mediante la plataforma DGO.

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¿En qué canales ver México vs. República Checa en Argentina?

En Argentina, el partido estará disponible a través de DSports y mediante la plataforma DGO para los usuarios que prefieran verlo por internet.

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¿En qué canales ver México vs. República Checa en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el encuentro por América Televisión en señal abierta, además de DSports para televisión de paga y la plataforma DGO para streaming.

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¿En qué canales ver México vs. República Checa en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el compromiso será transmitido por Univision, TUDN USA, Telemundo, FOX Deportes, FOX Sports, además de las plataformas ViX, Peacock y Fubo.

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¿En qué canales ver México vs. República Checa en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido por Canal 5, Azteca 7, TUDN, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve) y la plataforma de streaming ViX. El encuentro forma parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en territorio mexicano.

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¿A qué hora juegan México vs. República Checa?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 p.m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 9:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:00 p.m.
  • México (centro): 7:00 p.m.
  • España: 3:00 a.m. del jueves 25 de junio.

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El Estadio Ciudad de México será el escenario principal del partido entre México vs. República Checa.

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El partido entre México vs. República Checa es válido por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre México vs. República Checa.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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