Mundial
México vs. República Checa EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía TV Azteca 7, TUDN y Canal 5 de Televisa
México vs. República Checa juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa, TUDN, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus.
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¿En qué canales ver México vs. República Checa en España?
Los aficionados españoles podrán seguir el encuentro a través de La 1 de RTVE, Teledeporte y DAZN, dependiendo de la programación oficial del Mundial 2026.