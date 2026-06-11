Mundial
México vs. Sudáfrica EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía DIRECTV, ESPN, TV Azteca 7 y TUDN
México vs. Sudáfrica se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 2:00 p.m. por la fecha 1 del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión de DSports, ESPN, Disney Plus, TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y TUDN.
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¿A qué hora juegan México vs. Sudáfrica?
El encuentro entre México vs. Sudáfrica está programado para este jueves 11 de junio desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.