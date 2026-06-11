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México vs. Sudáfrica EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía DIRECTV, ESPN, TV Azteca 7 y TUDN

México vs. Sudáfrica se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 2:00 p.m. por la fecha 1 del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión de DSports, ESPN, Disney Plus, TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y TUDN.

México vs. Sudáfrica se enfrentan por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
México vs. Sudáfrica se enfrentan por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
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¿A qué hora juegan México vs. Sudáfrica?

El encuentro entre México vs. Sudáfrica está programado para este jueves 11 de junio desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

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¿Dónde ver México vs. Sudáfrica en España?

La transmisión del México vs. Sudáfrica para España estará a cargo de DAZN, TVE La 1, RTVE Play y Movistar+, con cobertura especial del partido inaugural.

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¿En qué canal ver México vs. Sudáfrica en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos podrán seguir el encuentro entre México vs. Sudáfrica por Teleamazonas, DSports, DGO, Disney+ y Paramount+.

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¿Qué señal transmite México vs. Sudáfrica en Paraguay?

En Paraguay, el compromiso entre México vs. Sudáfrica podrá verse por GEN, además de distintas plataformas de televisión paga y streaming con derechos del torneo.

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¿Dónde seguir México vs. Sudáfrica en Uruguay?

Los uruguayos tendrán acceso al partido entre México vs. Sudáfrica a través de DSports, DGO, Canal 5, Disney+ y Paramount+.

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¿Cómo ver México vs. Sudáfrica en Colombia?

En Colombia, el debut mundialista de México será emitido por Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

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¿Qué canal transmite México vs. Sudáfrica en Argentina?

Los hinchas argentinos podrán ver el encuentro mediante Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

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¿Dónde ver México vs. Sudáfrica en Perú?

En territorio peruano, la transmisión estará disponible a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

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¿En qué canal ver México vs. Sudáfrica en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido inaugural del Mundial 2026 por Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX.

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El Estadio Ciudad de México será el escenario principal del partido entre México vs. Sudáfrica.

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El partido entre México vs. Sudáfrica es válido por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre México vs. Sudáfrica.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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