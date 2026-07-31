La FIFA volvió a sacudir el panorama del fútbol mundial. En medio del proceso que impulsa para incorporar a un fondo de inversión privado en la comercialización de la Copa del Mundo, el máximo organismo confirmó que también estudia ampliar el torneo de 48 a 64 selecciones desde la edición de 2030. La propuesta podría cambiar nuevamente el formato del campeonato más importante del planeta.

FIFA contratará a una agencia independiente para analizar el impacto que tendría el nuevo formato en aspectos como la calidad deportiva, el calendario, la logística, el bienestar de los futbolistas y los ingresos comerciales.

El cronograma ya está definido. La designación de la empresa encargada del estudio deberá concretarse antes del 14 de agosto, mientras que el informe final será entregado en aproximadamente cuatro semanas. Posteriormente, las asociaciones miembro tendrán hasta el 19 de septiembre para pronunciarse sobre la propuesta.

La iniciativa tomó fuerza luego de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmara durante el Mundial 2026 que la posibilidad de ampliar la Copa del Mundo a 64 selecciones será evaluada por los comités correspondientes una vez finalizado el torneo. La propuesta busca seguir incrementando la participación de países en la máxima cita del fútbol.

Entre los principales argumentos a favor destaca la oportunidad de que más selecciones, especialmente de confederaciones con menor representación, puedan disputar un Mundial. No obstante, la idea también ha generado cuestionamientos, ya que en diversos sectores se considera que una nueva expansión podría reducir el nivel competitivo del certamen y aumentar la carga del calendario internacional para jugadores y clubes.

En caso de aprobarse, el Mundial 2030 pasaría de 104 a 128 partidos, convirtiéndose en la edición más grande de la historia. El torneo ya tiene como sedes principales a España, Portugal y Marruecos, además de los partidos inaugurales que se disputarán en Argentina, Uruguay y Paraguay por el centenario de la Copa del Mundo.

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