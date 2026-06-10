A solo horas de que se inicie el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, recordamos a los icónicos balones que se han utilizado en la competencia, desde su primera edición celebrada en Uruguay 1930. En aquel certamen, se tuvo la particularidad de que no hubo uno sino dos balones en el torneo.
La fiebre mundialista está instalada no solo en los países anfitriones, sino en cada rincón del planeta, donde en los últimos meses se busca con especial interés el balón oficial de la próxima edición, la Trionda, con un diseño innovador y atractivos colores.
Las pelotas de los mundiales han quedado en la retina de los aficionados a este hermoso deporte, pues son parte de la historia del torneo de selecciones más importantes de todos y que reúne a la élite del fútbol con figuras como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar que jugarán su último Mundial.
Por ejemplo, en la primera edición se jugó con dos balones. La final fue entre las selecciones de Uruguay y Argentina, y el árbitro del encuentro John Langenus pidió a los capitanes de los dos seleccionados que elijan entre el T-model y el Tiento. Al haber discrepancia, se determinó jugar un tiempo con cada pelota, en un hecho sin precedentes.
Uno de los balones inolvidables es con el que Diego Armando Maradona anotó el que es para muchos el mejor gol de todos los tiempos. Fue ante Inglaterra por los cuartos de final del Mundial México 1986. La pelota de esa edición fue el ‘Azteca’.
Otro recuerdo, pero más contemporáneo, nos remonta al 2022, edición que se jugó en Corea y Japón. Este fue el último campeonato mundial de Brasil, en la recordada final ante Alemania con victoria de 2-0 con doblete de Ronaldo. El balón elegido fue la Fevernova.
Para esta edición, la marca deportiva Adidas, encargada de la elaboración del balón del Mundial, presentó la Trionda. El nombre es un juego de palabras en español que fusiona ‘Tri’ (por los tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos) y ‘Onda’ (en referencia al movimiento del fútbol y la icónica “ola” de las tribunas).
A continuación, repasamos todos los balones que se han utilizado a la largo de la historia.
1930 (Uruguay): Tiento y T-model (se usaron dos balones diferentes elegidos por cada finalista)
1934 (Italia): Federale 102
1938 (Francia): Allen
1950 (Brasil): Duplo T
1954 (Suiza): Swiss World Champion
1958 (Suecia): Top-Star
1962 (Chile): Crack
1966 (Inglaterra): Challenge 4-Star
1970 (México): Telstar
1974 (Alemania): Telstar Durlast
1978 (Argentina): Tango Durlast
1982 (España): Tango España
1986 (México): Azteca
1990 (Italia): Etrusco Unico
1994 (EE.UU.): Questra
1998 (Francia): Tricolore
2002 (Corea/Japón): Fevernova
2006 (Alemania): Teamgeist
2010 (Sudáfrica): Jabulani
2014 (Brasil): Brazuca
2018 (Rusia): Telstar 18
2022 (Qatar): Al Rihla
2026 (EE.UU./México/Canadá): Trionda
Sedes y estadios oficiales del Mundial 2026
Los partidos se repartirán en 16 ciudades anfitrionas:
- Estados Unidos (11 sedes): Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles, Dallas, Kansas City, Houston, Miami, Atlanta, Filadelfia, Seattle, Boston y San Francisco.
- México (3 sedes): Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
- Canadá (2 sedes): Toronto y Vancouver
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