A pocas horas de que inicie oficialmente el Mundial 2026, la expectativa es cada vez mayor en todo el planeta, incluso en países en los que no tienen a su combinado nacional en competencia. El encuentro entre México y Sudáfrica marcará el comienzo de una edición sin precedentes que se jugará en tres países y tiene un sinfín de particularidades.

Para empezar, se trata del último Mundial de figuras con el rótulo de leyendas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, entre otros. Además, el astro argentino busca con la albiceleste el histórico bicampeonato en la recta final de su exitosa y larga carrera deportiva.

De hecho, Argentina figura, en la consideración popular y de expertos, como uno de los máximos favoritos, pues llega con la base de jugadores que se coronaron como campeones en Qatar 2022. Sin embargo, Francia también ha consolidado un plantel con los mejores jugadores del mundo, además de otros combinados nacionales.

Pero en el 2026, con diversas herramientas tecnológicas que ofrecen precisas estadísticas, incluída la tan consultada Inteligencia Artificial (IA), es inevitable buscar respuestas de cómo se desarrollará la justa mundialistas en Estados Unidos, México y Canadá.

Argentinca ganó el título en 2022, tras superar por penales a Francia. (Foto: FIFA)

Predicciones para el Mundial 2026

Según la proyección académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y tras un enfoque se presenta como probabilístico y basado en más de 40 años de registros de partidos internacionales, ponderados por dificultad de competencia (como Nations League, eliminatorias y amistosos exigentes), determina lo siguiente en cuanto a probabilidad de campeonar.

España: 25,60%

Argentina: 15,25%

Inglaterra: 14,41%

Por otro lado, el destacado estratega financiero alemán Joachim Klement, analizó diversas variables socioeconómicas con resultados deportivos. De hecho, mediante su modelo, acertó a las seleccionas campeonas en los mundiales de 2014, 2018 y 2022.

Según su proyección para el Mundial 2026, Países Bajos será el próximo campeón, tras vencer en la gran final a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Además, compartió que Argentina y Brasil serán dos de las grandes decepciones y quedarán fuera de la carrera en rondas previas.

Por otro lado está el análisis, mediante simulación por medio de pronósticos, de EA Sports FC, empresa que trabaja con datos de Opta, especializada en estadísticas deportivas. Es importante mencionar que ya acertó a los campeones desde Sudráfica 2010 hasta la actualidad. En esta ocasión ubica como gran favorita a levantar el trofeo a España, debido a variables de rendimiento y patrones de juego.

Finalmente, un estudio realizado en la Universidad de Reading en Inglaterra, destacó el favoritismo de la vigente campeona, Argentina, aunque los resultados del análisis revelan una cierta paridad con las selecciones de España y Francia, la vigente campeona de Europa y subcampeón del mundo, respectivamente.

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