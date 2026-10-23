Neymar vuelve a sonreír luego de recuperarse de su lesión y esta vez fue consultado sobre el retiro. El delantero brasileño sorprendió al revelar qué piensa hacer cuando decida colgar los botines: tomarse un año sin obligaciones y disfrutar de su tiempo libre, lejos de las exigencias que ha tenido durante toda su carrera.

“Obviamente, cuando me retire, voy a pasar un año sin hacer un caraj*. Tocándome las pelo***”, expresó el futbolista durante una entrevista con el programa Varanda Gourmet. Con esa frase, dejó en claro que no tiene intención de llenar su agenda de actividades apenas termine su etapa como jugador profesional.

El atacante también explicó que quiere tener la libertad de decidir qué hacer cada día, sin horarios ni compromisos. “Si hoy tengo ganas de jugar al fútbol, juego al fútbol. Si hoy no tengo ganas de hacer nada, no hago nada”, comentó, al describir cómo imagina su vida después de dejar las canchas.

Otra de las revelaciones que llamó la atención fue su relación con el fútbol fuera del campo. Aunque el deporte ha marcado su vida desde muy joven, Neymar reconoció que no disfruta sentarse frente al televisor para ver partidos y que incluso puede llegar a molestarse cuando lo hace.

“No, no me gusta. El baloncesto sí me gusta, pero también solo de vez en cuando”, explicó. El brasileño contó que, durante sus etapas en Barcelona y París, sus compañeros y amigos solían pasar los fines de semana viendo encuentros de fútbol, una costumbre que a él le resultaba difícil de soportar.

“Me pongo de mal humor viendo fútbol”, agregó el exjugador del Barcelona y Paris Saint-Germain, quien dejó claro que su pasión está principalmente en jugar y competir, más que en observar los partidos desde fuera.

A sus 34 años, el futuro profesional del brasileño sigue siendo una incógnita. Su contrato con Santos termina en diciembre de 2026 y, por ahora, no ha confirmado si continuará en el club, buscará otro equipo o decidirá poner fin a su carrera.

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