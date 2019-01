Sudamericano Sub 20 EN VIVO | Perú vs. Uruguay EN VIVO ONLINE vía Movistar EN DIRECTO

▷ SUDAMERICANO SUB 20 | CHILE 2019 | PERÚ | URUGUAY | EN VIVO | ONLINE | MOVISTAR | LATINA TV | LIVE | STREAMING | Perú vs. Uruguay debutan por el Grupo B del Sudamericano Sub 20 EN VIVO y EN DIRECTO desde el Estadio Fiscal de Talca. Para ver fútbol online por celular y TV puedes hacerlo vía streaming, aplicaciones móviles, páginas por Internet y otras plataformas. El encuentro se juega el viernes 18 de enero desde las 5:30 pm. Depor seguirá todas las incidencias del partido, el minuto a minuto, jugadas polémicas, videos y más.

Perú vs. Uruguay EN VIVO: alineaciones posibles

Perú : Emile Franco; Fabio Rojas, Alec Deneumostier, Bryan Velarde, Dylan Caro; Oslimg Mora, Walter Tandazo, Carlos Huerto, Jairo Concha; Marcos López y Sebastián Gonzáles. Entrenador: Daniel Ahmed.





Uruguay: Renzo Rodríguez; Ezequiel Busquets, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Maximiliano Araújo; Nicolás Acevedo, Rodrigo Zalazar, Nicolás Barrios, Emiliano Gómez; Darwin Núñez y Nicolás Schiappacasse. Entrenador: Fabián Coito.

Sigue el minuto a minuto del Perú vs. Uruguay EN VIVO y EN DIRECTO

La hinchada peruana dice presente en tierras chilenas. (Foto: Eduardo Combe / Video: Eduardo Combe)

La selección peruana Sub 20 llega con grandes aspiraciones a este torneo ya que sus principales figuras lograron destacar el año pasado en el Torneo de Primera División. Jairo Concha (Universidad San Martín), Christopher Olivares (Sporting Cristal) y Marcos López (San José Earthquakes de la MLS) son los jugadores a seguir de la “Bicolor”.

Por otro lado, Uruguay tiene la gran meta de revalidar el título ganado el 2017 y atrapar, de paso, una plaza al próximo Mundial Polonia 2019 y otro a los Juegos Panamericanos de Lima. El técnico y sus dirigidos, en todo caso, están conscientes de que la tarea no será fácil, y menos en el debut de este viernes en la ciudad chilena de Talca, pues se encontrarán con un Perú que se ha preparado a conciencia y con mucho trabajo para concretar el sueño de clasificar al Mundial de la categoría.

El duelo Perú vs. Uruguay será el estelar de la primera fecha del grupo B, en la que en el primer turno jugarán Ecuador y Paraguay, mientras el quinto integrante de la serie, Argentina, descansará en esta ocasión.

¿A qué hora juegan Perú vs. Uruguay en vivo y en directo por el Sudamericano Sub 20?

Perú: 5:30 p.m.

Colombia: 5:30 p.m.

Argentina: 7:30 p.m.

Chile: 5:30 p.m.

México: 4:30 pm.

España: 11:30 pm.

¿Cómo podrás ver Perú vs. Uruguay en vivo online?

Existen diferentes formas para ver fútbol en vivo y en directo desde tu celular o televisión. Gracias a Internet, es posible acceder a diferentes plataformas y/o aplicaciones móviles para no perderte a detalle el Sudamericano Sub 20 como el Perú vs. Uruguay. Además, hay páginas web que pasarán el minuto a minuto como Depor.

Solo debes adquirir el paquete de cable, descargar la app, suscribirte con tus datos personales y listo. De esta manera podrás disfrutar y ver partidos en directo en el lugar que te encuentres que están disponibles para iOS y Android.

¿Qué canales transmitirán el Perú vs. Uruguay en vivo y en directo?

El partido entre Perú vs. Uruguay será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Movistar Deportes y Latina para todo el Perú. Además, Tyc Sports en Argentina, Tigo Sports Bolivia y Canal 13 de Chile en sus respectivos países. Cabe señalar que la siguiente nómina corresponde a los partidos de fútbol , diferidos o vía pago por evento que son transmitidos por los dueños de los derechos, los mismos que se encuentran disponibles en varias plataformas como las mencionadas anteriormente.

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV

Chile: Canal 12, CDF Premium

Perú: Movistar Deportes, Latina

