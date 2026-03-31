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Bolivia vs. Irak EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía DIRECTV, FútbolCanal y BTV

Bolivia vs. Irak se enfrenta EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 31 de marzo desde las 10:00 p.m. para definir a uno de los clasificados al Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía DSports (DIRECTV y DGO), FútbolCanal, Bolivia TV (BTV) y Entel TV.

Bolivia vs. Irak se enfrentan por el repechaje intercontinental. (Diseño: Depor)
Bolivia vs. Irak se enfrentan por el repechaje intercontinental. (Diseño: Depor)
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¿En qué canales ver el Bolivia vs. Irak?

Este amistoso entre Bolivia vs. Irak será televisado para todo el pueblo boliviano por el cableoperador exclusivo de Entel TV Smart (Entel TV), y por las señales de BTV (Bolivia TV) y FútbolCanal. Asimismo, este encuentro será televisado para toda Latinoamérica por DSports, canal disponible en DIRECTV, además de su versión de streaming en DGO.

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¿A qué hora juegan Bolivia vs. Irak?

El partido por el repechaje intercontinental entre Bolivia vs. Irak se disputará este martes 31 de marzo en el Estadio BBVA, ubicado en Monterrey, México. El partido comenzará a las 10:00 p.m. en horario de Colombia, Perú y Ecuador, con una hora más en Bolivia, dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y seis horas más en España.

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El ganador de esta llave integrará el Grupo I del Mundial 2026, junto a Francia, Senegal y Noruega.

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El Estadio BBVA será el escenario principal del partido entre Bolivia vs. Irak.

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Este encuentro entre Bolivia vs. Irak es válido por la final de una de las llaves del repechaje intercontinental, que da un cupo directo a la fase de grupos del Mundial 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Bolivia vs. Irak.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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