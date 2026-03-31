Resto del Mundo
Bolivia vs. Irak EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía DIRECTV, FútbolCanal y BTV
Bolivia vs. Irak se enfrenta EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 31 de marzo desde las 10:00 p.m. para definir a uno de los clasificados al Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía DSports (DIRECTV y DGO), FútbolCanal, Bolivia TV (BTV) y Entel TV.
NO TE PIERDAS
Contenido de Mag.
No te pierdas
Resto del Mundo
¿En qué canales ver el Bolivia vs. Irak?
Este amistoso entre Bolivia vs. Irak será televisado para todo el pueblo boliviano por el cableoperador exclusivo de Entel TV Smart (Entel TV), y por las señales de BTV (Bolivia TV) y FútbolCanal. Asimismo, este encuentro será televisado para toda Latinoamérica por DSports, canal disponible en DIRECTV, además de su versión de streaming en DGO.