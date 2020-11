La esposa de la Claudio Bravo se ha convertido en una de las protagonistas de la previa del partido entre Chile y Venezuela por la fecha 4 de las Eliminatorias Qatar 2022. Y es que en sus redes sociales, Carla Pardo se ha disculpado por romper la relación de su marido con Arturo Vidal en 2017.

Luego de la no clasificación de Chile al Mundial de Rusia 2018, tras perder ante Brasil, Pardo acusó a varios futbolistas de La Roja, entre ellos el ‘King’ Arturo', de haber preferido las fiestas en lugar de los entrenamientos con la selección.

“La mayoría se peló el culo, mientras otros se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quien le quepa el sombrero que se lo ponga y deje de andar llorando”, dijo la mujer de Bravo por el 2017. Ha pasado el tiempo y ahora se muestra muy arrepentida.

“Cuando uno tiene rabia, pena y pasa cosas personales decimos cosas sin pensar y debí haberlo pensado un poco más y no haberlo escrito porque si iba a perjudicar a Claudio no debí haber escrito nada. Ya está hecho y nada. A dar vuelta la página porque ha pasado bastante tiempo”, señaló en sus redes sociales.

“Nunca más escribo, de los errores se aprende. Está aprendida la lección. No sé si era mentira o no, pero no me correspondía a mí haberlo hablado. No debí haber hablado nada esa vez. Es un tema superado", agregó la esposa del portero del Real Betis.

Juegan Bravo y Vidal

El partido entre Chile y Venezuela por Eliminatorias 2022 está programado para este martes 17 de noviembre a las 6 de la tarde (hora de Chile) y se jugará en el estadio Olímpico de Caracas. Los canales encargados de la transmisión son Chilevisión y CDF.





TE PUEDE INTERESAR