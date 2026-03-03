El conflicto en Medio Oriente no es ajeno al fútbol y, de hecho, puede alterar de cierta manera el calendario deportivo. En las últimas horas, medios internacionales aseguraron que Cristiano Ronaldo, una de las figuras más importantes del mundo, habría dejado Arabia Saudita, por los constantes bombardeos que también llegaron a este país.

Pese a no ser confirmado, diarios como Olé de Argentina aseguran que el astro portugués viajó en un vuelo privado, en compañia de su familia, hacia España, para ponerse a buen recaudo.

Aún se no se tiene información directa por parte del jugador de 41 años ni de su entorno más cercano. Esta medida no sería descabellada ni sería el único deportista en adoptarla, pues la sutuación en el mundo, tras la muerte del ayatola Alí Jamenei, líder supremo de Irán, es cada vez más tensa.

CONFIRMAN LESIÓN DE CR7

Lo que sí es confirmado, pues lo informó la cuenta oficial de su club, Al Nassr, es que el delantero portugués sufrió una lesión en los isquiotibiales, luego del último partido por la Saudi Pro League ante Al Feiha.

De hecho, en el citado encuentro fue sustituido y se le vio un poco incómodo y con ligero dolor. El departamento médico del equipo reveló que ya inició un programa de rehabilitación y será reevaluado día por día, para darle el alta médica.

Club informa sobre la lesión del futbolista portugués. (Foto: Al Nassr)

Desde su llegada a Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo no ha podido conquistar el trofeo de su Liga, y ahora se encuentra como único puntero con 61 puntos, dos más que su más cercano perseguidor Al Ahli, y tres más que Al Hilal.

Este panorama es ideal para el capitán de la selección de Portugal de, por fin, alcanzar este título. A falta de solo 10 jornadas para el final del campeonato, cada punto es vital, y conociendo el espíritu competitivo del ‘Bicho’ no se lo querrá perder.

El próximo partido del Al Nassr está programado para el sábado 7 de marzo ante Neom Sports Club, por la jornada 25, desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La presencia de CR7 dependerá de su evolución de la dolencia.

