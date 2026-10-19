El astro portugués Cristiano Ronaldo acaba de recibir un castigo disciplinario tras abandonar la concentración de su selección en la reciente fecha FIFA. El Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol anunció este lunes una suspensión oficial para el histórico goleador europeo. Esta drástica medida responde directamente al polémico conflicto que protagonizó con el entrenador Jorge Jesus, un episodio inesperado que sacudió la interna del combinado nacional y generó un enorme impacto mediático en todo el mundo deportivo actual.

Según el estricto código vigente, el destacado delantero se exponía inicialmente a una pena que oscilaba entre uno y seis meses de inactividad por dejar al equipo. Sin embargo, la resolución final determinó aplicar la sanción mínima permitida por el reglamento, 30 días.

Esta reducción en la pena fue posible porque el atacante decidió reconocer su falta de manera pública. Hace un par de semanas, el capitán publicó una carta muy dura donde explicó los motivos reales que lo llevaron a tomar esa polémica decisión, apuntando directamente contra el técnico por incumplir su palabra en varias oportunidades previas.

Cristiano publicó una carta disculpándose y explicando la situación de su salida de Portugal. (Foto: Captura Instagram)

El comunicado emitido por las autoridades confirmó la sanción económica. “Adicionalmente, la sanción de una multa que se fija en doscientos cincuenta y cinco euros”, precisó el documento. Aunque la cifra resulta puramente simbólica para el experimentado jugador, marca un precedente importante sobre la estricta disciplina que exige hoy la actual federación deportiva lusa.

La resolución federativa fue tajante al calificar la acción del futbolista. El texto oficial decidió “considerar plenamente justificada la acusación y, en consecuencia, condenar a Cristiano Ronaldo por la comisión, en una ocasión y de manera intencional, de la infracción disciplinaria prevista”.

El goleador se había tomado un tiempo prudente para comunicar públicamente su postura. Recién cuando el combinado terminó su participación en los recientes compromisos internacionales, decidió romper el silencio. Había explicado claramente las razones de su abrupta salida del hotel de concentración, asumiendo su error pero marcando distancia con las formas del actual comando técnico.

En lo que respecta a la sanción económica, la cifra también fue revelada y, de hecho, es igual de mínima que el alejamiento que tendrá del plantel. En la comunicación oficial se expresa que serán 255 euros, aproximadamente 980 soles convertidos al cambio en la moneda peruana.

Cristiano Ronaldo igual puede jugar en el Al Nassr. (Foto: Instagram / @cristiano)

¿Cuándo volvería a jugar con la camiseta de Portugal?

Respecto a su esperado retorno a las canchas con el equipo nacional, el panorama resulta bastante favorable. El atacante abandonó la concentración el pasado 30 de septiembre. Por lo tanto, considerando que el tiempo de suspensión empieza a correr desde ese mismo instante, los plazos juegan a favor del astro para volver a jugar rápido.

De esta forma, el delantero quedará totalmente habilitado para integrar la próxima convocatoria prevista para la tercera semana de noviembre. Así, podrá disputar la siguiente fecha FIFA sin ningún problema, donde Portugal completará finalmente su participación en la fase de grupos de la UEFA Nations League, pero será finalmente Jorge Jesús quien tendrá la palabra final sobre su regreso.

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