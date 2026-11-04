Luego del tenso momento que protagonizaron Hernán Barcos y Pablo Guede durante el último enfrentamiento entre Alianza Lima y Sporting Cristal, el delantero argentino decidió contar su versión de los hechos y explicar cómo comenzó el cruce con el actual entrenador blanquiazul. En una entrevista con ‘Doble Punta’, el ‘Pirata’ aseguró que la situación fue exagerada y rechazó haberle faltado el respeto al técnico.

Barcos relató que todo comenzó cuando se acercó a saludar a Emiliano Papa, integrante del comando técnico de Alianza Lima, con quien había compartido anteriormente. Sin embargo, cuando intentó hacer lo mismo con Guede, este no respondió al saludo. “Lo voy a saludar y no me da la mano. Y ahí le digo: ‘Pablo, a mí no me conocés’, y me empieza a insultar, a hablar, a decir cosas que no estuvieron en casa”, contó.

En esa misma línea, el atacante reveló que incluso intentó bajar la tensión del momento y propuso conversar con el entrenador argentino. “Le digo: ‘Tomate un café conmigo y conoceme’. A los cinco minutos a mí me conocés, pero tú no me conoces”, recordó. No obstante, el intercambio continuó con algunas expresiones de Guede y terminó sin mayores consecuencias. Para Barcos, se trató de una situación propia del folclore del fútbol.

Asimismo, el delantero explicó que, una vez terminado el encuentro, se acercó a saludar a los integrantes del comando técnico de Alianza Lima, con quienes compartió durante cinco años. Por ello, descartó que su comportamiento haya tenido alguna intención de provocar al entrenador. “Primero que no le falté el respeto a nadie y nunca le falto el respeto a nadie fuera de un campo de juego. Adentro de un campo de juego nos podemos putear y todo, pero afuera nunca”, sostuvo.

Por otro lado, Barcos reconoció que le incomodó la reacción de algunos hinchas blanquiazules tras la difusión de los videos del incidente, pues considera que se tergiversó lo sucedido. “Te están puteando, están hablando cosas que no son. Si son verdad, yo hice una cagada, vengo, pido disculpas y listo. Como ya he cometido errores, como pasó con Valera. Pero esto no, yo no hice nada. No le falté el respeto a nadie”, manifestó.

Consultado sobre si considera que Guede merece alguna sanción por lo ocurrido, el ‘Pirata’ fue claro al señalar que no está interesado en que el entrenador reciba un castigo. Sin embargo, cuestionó este tipo de comportamientos, especialmente por la exposición que tienen los protagonistas del fútbol. “Son cosas que para mí no deberían pasar en el fútbol porque tenemos mucha gente que nos ve y muchos niños que nos admiran. Afuera no, porque la violencia no es buena para nadie”, explicó.

Finalmente, el atacante también reveló que recibió el respaldo de Julio César Uribe después del encuentro. Según contó, el director deportivo de Sporting Cristal le manifestó que había actuado correctamente al mantenerse tranquilo durante el episodio. “Me dijo: ‘Estuviste perfecto, Hernán, porque esta no es la manera de ser un profesional’. Actuaste a la altura, no hiciste nada, te quedaste parado y listo”, recordó. Además, descartó que alguna vez haya pensado en enfrentarse físicamente con Guede, pues considera que el fútbol puede volver a cruzar sus caminos.

Mientras tanto, Barcos también se refirió a su futuro en Sporting Cristal y dejó abierta la posibilidad de continuar en el club para la próxima temporada. El delantero reconoció que todavía no se ha sentado a conversar formalmente con la institución, aunque aseguró que existen conversaciones sobre lo que viene. “Seguramente de acá a poco nos sentaremos”, concluyó.

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