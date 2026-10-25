Desde el London Palladium Theatre de Inglaterra, y saliendo por primera vez de París, la ceremonia de premiación del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo este lunes 26 de octubre desde las 3:00 p.m., con la organización de la revista France Football. Esta gala tendrá la presencia de las más altas estrellas del fútbol mundial y busca premiar al jugador que mejor desempeño mostró y que lo vio reflejado en títulos. Además también se premiará a otras categorías como entrenador, entrenadora, arqueros y, por supuesto, el Balón de Oro Femenino. Conoce en esta nota la guía de programación completa de esta gala.

En la rama masculina, la elección de este año está estrictamente condicionada por el rendimiento de los futbolistas en la reciente Copa del Mundo Norteamérica 2026. Las figuras que lograron ser determinantes en las rondas de eliminación directa de la cita mundialista, sumado a su regularidad en la última edición de la Liga de Campeones, encabezan las preferencias de los jurados.

El momento deportivo exige ponderar el peso de los títulos internacionales de selecciones frente al impacto estadístico y sostenido durante la exigente temporada de clubes europeos. Dentro de los principales candidatos se encuentran Harry Kane, Lamine Yamal, Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Entre las principales novedades operativas de esta edición destaca la conducción de la ceremonia, que recaerá en el exdelantero francés Thierry Henry y la presentadora británica Kate Scott. En cuanto a la nómina de candidatos, la lista final ratifica el cambio generacional definitivo en la élite del deporte, consolidando la ausencia absoluta de los históricos ganadores de las últimas dos décadas y abriendo paso a una contienda mucho más fragmentada, sin un favorito unánime en las semanas previas.

Respecto a la categoría femenina, el panorama obliga a evaluar la influencia directa de las nominadas en las principales ligas europeas y, sobre todo, en las fases decisivas de la UEFA Women’s Champions League. Las candidatas que llegan con mayor solidez son aquellas que han funcionado como ejes tácticos indiscutibles en los clubes que dominaron el continente, premiando la constancia, la visión de juego y la efectividad goleadora en contextos de máxima presión competitiva.

El análisis de los méritos para esta temporada obliga a los votantes a desglosar factores estadísticos y tácticos muy precisos. La balanza se inclinará hacia aquellos mediocampistas que dictaron el tempo y la progresión del balón en sus equipos, o hacia los atacantes cuyas cifras de goles esperados y acciones de alto valor en el último tercio se tradujeron directamente en campeonatos tangibles. El duelo en las papeletas medirá el talento individual puro contra la capacidad de hacer mejores a los sistemas colectivos.

El antecedente directo de las últimas entregas ha estado marcado por márgenes de votación cada vez más estrechos, reflejando una paridad estructural en el máximo nivel que promete repetirse en esta edición. La expectativa en la capital británica es absoluta para un evento que no solo entregará el mayor reconocimiento individual del planeta, sino que oficializará la coronación de los nuevos líderes absolutos en la jerarquía del fútbol internacional.

¿En qué canal ver el Balón de Oro 2026 en Perú y Sudamérica?

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se podrá seguir en directo por DAZN, plataforma que anunció la transmisión del evento en gran parte del mundo. En Perú y otros países de Sudamérica, los aficionados podrán consultar la disponibilidad de la gala en el servicio de streaming y acceder a la cobertura oficial.

Asimismo, la página oficial del Balón de Oro ofrecerá información en tiempo real sobre la ceremonia, los ganadores y los resultados de las distintas categorías.

¿En qué canal ver la ceremonia del Balón de Oro 2026 en España?

En España, la transmisión estará a cargo de Telefónica, según la lista de operadores difundida por la organización. Los aficionados deberán revisar la programación y las opciones disponibles en sus servicios para seguir la gala en directo.

¿A qué hora es la ceremonia del Balón de Oro 2026 en Perú?

La entrega de premios comenzará a las 3:00 p. m. en Perú, debido a la diferencia horaria con Londres. Estos son los horarios de inicio de la ceremonia en distintos países:

México: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Estados Unidos (costa este): 4:00 p. m.

4:00 p. m. Bolivia y Venezuela: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 5:00 p. m.

5:00 p. m. España: 9:00 p. m.

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