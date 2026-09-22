Desde el Q&A Stadium Miyagi (Rifu, Miyagi, Japón), Uruguay vs. Japón se verán las caras en un nuevo amistoso internacional FIFA, pactado para este jueves 24 de septiembre. Revisa toda la información que necesitas saber de este compromiso, el cual tendrá en el campo a dos selecciones con diferente presente: mientras la sudamericana busca reconstruirse luego del Mundial 2026, la asiática quiere seguir creciendo para llegar a ser más que una potencia en su continente

Uruguay y Japón se vuelven a cruzar en un duelo que marcará el inicio de una nueva etapa para ambas selecciones después de su participación en el Mundial 2026. La gran novedad estará en el banco de la ‘Celeste’, que tendrá a Diego Forlán como entrenador interino tras la salida de Marcelo Bielsa. Para el histórico delantero uruguayo será su estreno al frente de la selección mayor, en un proceso que también apunta a observar nuevas alternativas pensando en el siguiente ciclo mundialista.

Uruguay llega a este compromiso después de una participación mundialista que terminó antes de lo esperado. El combinado charrúa quedó eliminado en la fase de grupos de Estados Unidos, México y Canadá 2026, luego de empatar ante Arabia Saudita y Cabo Verde y perder frente a España. Ahora, con Forlán tomando las riendas de manera interina, la Celeste buscará iniciar una etapa diferente manteniendo como base a futbolistas como Ronald Araújo, José María Giménez, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta y Darwin Núñez.

La convocatoria también presenta algunas novedades. Entre ellas aparecen los regresos de Lucas Torreira y Nahitan Nández, además de los llamados de Facundo Bernal, Santiago Mouriño y Martín Satriano. Sin embargo, Uruguay sufrió una baja importante en las últimas horas: Federico Valverde quedó fuera de la gira por una lesión de grado 3 en el tobillo izquierdo y será reemplazado por Emiliano Martínez, del Palmeiras.

Japón, por su parte, afronta este encuentro como el comienzo de su camino hacia el Mundial 2030. El equipo dirigido por Hajime Moriyasu llega con una generación que tiene entre sus principales nombres a Takefusa Kubo, Ritsu Doan, Daichi Kamada, Kaoru Mitoma y Ayase Ueda. La Federación Japonesa de Fútbol, además, incluyó varias novedades en su convocatoria, con futbolistas que recibieron su primera llamada a la selección mayor.

Los japoneses también vienen de competir en el Mundial 2026, donde terminaron segundos del Grupo F tras vencer a Túnez y empatar ante Países Bajos y Suecia. En los dieciseisavos de final se pusieron en ventaja ante Brasil, pero terminaron perdiendo 2-1 por un gol de Gabriel Martinelli en el tiempo añadido. De esta manera, el conjunto asiático buscará aprovechar su condición de local para comenzar su nuevo ciclo con una buena prueba frente a uno de los históricos representantes de Sudamérica.

El historial reciente entre ambos seleccionados muestra un duelo bastante parejo. Su último enfrentamiento se produjo en marzo de 2023, también en territorio japonés, y terminó con empate 1-1. Federico Valverde abrió el marcador para Uruguay, mientras que Takuma Nishimura consiguió la igualdad para los locales. Antes de ese encuentro, Japón había derrotado 4-3 a la ‘Celeste’ en un amistoso disputado en 2018, mientras que en la Copa América 2019 ambos equipos igualaron 2-2.

¿Cuándo juegan Uruguay vs. Japón?

Uruguay vs. Japón se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, este jueves 24 de septiembre desde las 5:00 a.m. (horario de Colombia y Perú) en el M&T Bank Stadium de Baltimore (Maryland, Estados Unidos). El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 7:00 a.m., a las 4:00 a.m. en México y a las 12:00 p.m. en España.

¿Dónde ver la transmisión del Uruguay vs. Japón?

En cuanto a la transmisión del Uruguay vs. Japón, esta estará disponible por la plataforma oficial de streaming de AUF TV para todo el territiorio uruguayo. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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