El fútbol brasileño tendrá una nueva regla que puede cambiar el panorama de varios jugadores extranjeros. La CBF aprobó una reducción gradual del límite de futbolistas no brasileños que cada club podrá utilizar por partido en el Brasileirao: de los actuales nueve se pasará a ocho en 2027, siete en 2028, seis en 2029 y cinco en 2030. Una medida que también tendrá consecuencias para los peruanos André Carrillo y Erick Noriega.

La situación es diferente para ambos. Actualmente, Corinthians cuenta con siete extranjeros en su plantel, por lo que tiene dos cupos disponibles dentro del límite de nueve. Entre ellos aparece Carrillo. Gremio, en cambio, tiene diez jugadores extranjeros, uno más que el máximo permitido para utilizar en un mismo partido del Brasileirao. Noriega forma parte de ese grupo junto a otros nueve futbolistas.

El panorama cambiará desde 2027. Corinthians, si mantiene siete extranjeros, todavía tendría margen para utilizar a todos, ya que el límite será de ocho por encuentro. Gremio, en cambio, tendrá que dejar a dos de sus diez extranjeros fuera de cada convocatoria para el campeonato brasileño. Conforme avance la reducción, ambos clubes deberán administrar todavía más sus planteles.

En el caso de André Carrillo, además, existe otro factor que será determinante: su contrato con Corinthians termina el 31 de diciembre de 2026. El club ya inició conversaciones para renovarlo. El delantero es considerado una prioridad dentro de los futbolistas cuyo vínculo está próximo a terminar. Su continuidad, sin embargo, también estará ligada a su rendimiento y a la evaluación deportiva que realice la institución.

Por ahora, la intención de Corinthians es mantener al atacante peruano. El técnico Fernando Diniz y la directiva valoran su experiencia y sus características futbolísticas, aunque Carrillo ya no es considerado un titular indiscutible y el club también analiza su situación desde el aspecto físico y económico. Por ello, la reducción de extranjeros puede convertirse en un elemento adicional dentro de una decisión que deberá tomarse antes de finalizar el año.

La situación de Erick Noriega es distinta. El defensor peruano tiene contrato con Gremio hasta agosto de 2028, por lo que su vínculo no está próximo a finalizar. Sin embargo, el club gaúcho es uno de los equipos que actualmente tiene más extranjeros en su plantel, con diez, y deberá adaptarse progresivamente a la nueva normativa.

En ese escenario, el rendimiento de Noriega será fundamental. Tener contrato vigente no garantiza una presencia permanente en las convocatorias del Brasileirao, especialmente si Gremio debe reducir la cantidad de extranjeros utilizados en cada partido. El peruano tendrá que sostener su nivel y ganarse un lugar dentro de las prioridades deportivas del comando técnico mientras el club reorganiza su plantel.

La CBF sostiene que la reducción busca darle más espacio a los futbolistas brasileños sub-23, cuya participación en la Serie A ha disminuido en los últimos años. Sin embargo, también existen análisis que advierten que reducir extranjeros no garantiza por sí solo una mayor presencia de jóvenes, pues el desarrollo depende de otros factores como las categorías menores, los entrenadores y las oportunidades que reciban los futbolistas.

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