No fue un buen fin de semana para Universitario de Deportes, pues la goleada por 4-0 que le propinó Deportivo Garcilaso expuso no solo las falencias futbolísticas en el funcionamiento colectivo del equipo, sino también un fraccionamiento en la interna que se viene haciendo cada vez evidente. Esto principalmente por lo que se reveló de Bryan Reyna luego del encuentro disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde ingresó a los 79′ por Alex Valera.

Según la información difundida por el programa Hablemos de MAX, Bryan Reyna no se quedó con el resto del plantel en el vestuario tras el pitazo final, por lo que no participó de la reunión que hubo con el comando técnico y miembros de la administración encabezada por Franco Velazco. Es decir, después de declarar brevemente con L1 MAX, se dirigió al bus.

Debido a que este bus iba a trasladar al plantel hasta su hotel de concentración, el delantero tuvo que esperar solo alrededor de una hora mientras el resto de sus compañeros digerían la derrota ante Deportivo Garcilaso.

Bryan Reyna no ha marcado goles con Universitario en la presente temporada. (Foto: Getty Images)

Todo esto sucedió luego de sus polémicas declaraciones en donde cuestionó las decisiones del comando técnico respecto a su continuidad desde que llegó a Universitario, donde apenas ha disputado 10 partidos en lo que va de la temporada y no ha estado ni cerca de ser un titular indiscutible.

“Soy una persona sincera y quizás a veces no juego por mi sinceridad, pero injustamente no me parece lo que me está pasando. No me merezco, primero, no salir en lista, que es algo que nunca me ha pasado en mi carrera”, sostuvo ante las cámaras de L1 MAX.

No solo eso, pues Bryan Reyna justificó sus afirmaciones sosteniendo que de alguna u otra forma tiene que dar a conocer su sentir, ya que, según su postura, no jugar o ni siquiera aparecer en lista está yendo en contra de su carrera.

“Este es mi trabajo, hermano, y de alguna u otra manera tengo que comunicarme, porque esto es mi trabajo. Y si no juego, ¿mañana o más tarde dónde voy a estar?”, agregó. De momento, desde Universitario ningún directivo ni miembro del comando técnico se ha referido al respecto.

Bryan Reyna llegó a Universitario a modo de préstamo desde Belgrano de Córdoba. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de perder por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del receso cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 10 de octubre desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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