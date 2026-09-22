Sport Boys está pasando una de sus mejores temporadas en los últimos años en la Liga 1. El buen momento del cuadro rosado se debe, en parte, a los fichajes que realizó para esta campaña, entre ellos Mathías Llontop, quien viene siendo uno de los nombres destacados del equipo. El lateral izquierdo ha encontrado continuidad y protagonismo, convirtiéndose en una de las piezas importantes del conjunto chalaco durante la presente temporada.

En ese contexto, el futbolista fue consultado por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola sobre qué haría si el conjunto blanquiazul aparece como una opción para la próxima temporada. Llontop no descartó la posibilidad y tuvo una respuesta que dejó abierta la puerta a un eventual cambio de camiseta.

“Es un gran club, todos lo sabemos. Si en algún momento me toca ir, lo voy a hacer como en todos los clubes dónde he estado. Con la responsabilidad al máximo y entregándome todo siempre”, señaló el jugador durante su participación en Enfocados.

El futbolista de 24 años se ha consolidado como una de las alternativas importantes del equipo y viene siendo titular en el equipo de Carlos Desio, lo que le permite ganar mayor protagonismo en la Liga 1 y entrar al universo de jugadores convocables por la Selección Peruana.

El lateral llegó al cuadro chalaco en condición de préstamo para afrontar la temporada 2026. Su vínculo con Sport Boys culmina al término de la presente campaña, por lo que su futuro deberá definirse posteriormente entre su club de origen y las alternativas que puedan aparecer en el mercado.

La carta pase de Llontop pertenece a Melgar, institución a la que deberá retornar una vez que finalice su préstamo con Sport Boys. Por ello, cualquier equipo interesado en contratarlo tendrá que negociar con el conjunto arequipeño.

En la temporada 2026, Llontop registra 25 partidos, 23 como titular, un gol y tres asistencias con el equipo chalaco entre Liga 1 y Copa de la Liga, donde Boys se encuentra en las semifinales del torneo. Destaca la temporada del jugador nacional, quien podría ser convocado a la Selección Peruana y ser buscado por clubes de la capital debido a su gran temporada.

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