Los mejores números en la carrera de Cristian Bogado fueron definitivamente en suelo peruano. El delantero paraguayo se convirtió en el máximo goleador histórico del Unión Comercio el año 2017, club donde militó en tres temporadas (2014, 2017 y 2018).

En sus primeros años como futbolista, Bogado era catalogado como unas de las promesas del fútbol paraguayo. Fue figura en el Sudamericano Sub-20 del 2007 y muchos equipos mostraron interés por el delantero. Finalmente, fue el equipo argentino Estudiantes de la Plata quien se hizo con su servicios.

En su etapa por el club ‘Pincharrata’ logró formar una gran amistad con Marcos Rojo. Cuando Bogado llegó a Estudiantes, el ex Manchester United tenía 17 años y a penas empezaba a ganarse un nombre en el fútbol. Todas las mañanas llegaba con su camioneta hasta la humilde casa del exdefensor de la selección argentina. Un hecho que quedó grabado en la mente del subcampeón del mundo 2014.

Pese a que Bogado era algunos años mayor, tenía un poco más de experiencia y solía aconsejar mucho a Rojo. Se fue forjando una gran amistad que al parecer perduró en el tiempo, tal como comentó hace algunos años ex el atacante del ‘El Poderoso del Alto Mayo’

“Un día le escribí a Marcos Rojo por Instagram, pensé que no me iba a hacer caso porque ya estaba en Manchester, pero me respondió que nunca se olvida de las personas que le desearon lo mejor en un momento donde él no era nada, incluso me ofreció ir a visitarlo a Inglaterra”, comentaba en la televisión paraguaya.

