Facebook no solo es esa herramienta en la que compartes videos, fotos y memes. También es una red social que mide la popularidad de una marca en el mundo entero y la de la FIFA se encuentra por los suelos luego de la sanción de 14 meses que no le permitirá jugar el Mundial 2018 a Paolo Guerrero .



Aunque fue el TAS y no la FIFA el organismo que dejó al delantero del Flamengo sin la chance de estar en Rusia, los hinchas peruanos decidieron atacar el Facebook oficial de este con todo tipo de insultos y sobre todo, otorgándole solamente una estrella a su otrora buena reputación.

La cantidad de hinchas peruanos que llegaron hasta el Facebook de la FIFA fue impresionante. Entre los que puntuaron su popularidad se cuentan más de 20 mil personas. Semejante cantidad hizo que el promedio de estrellas del organismo mundial caiga de 4 a 1 estrella en solo un par de días.



"Es increíble la corrupción que sigue reinando en el fútbol", publicó un peruano en el Facebook de la FIFA tras otorgar un bajo puntaje. Son cientos los comentarios que se leen como muestra al rechazo a la sanción de Paolo Guerrero . Los hinchas se hacen sentir.