No ve la hora de dejar la Juventus: el futuro de Mario Mandzukic estaría en Mánchester

No ha disputado un solo minuto en la Juventus , donde el técnico Maurizio Sarri dejó en claro que no contaría con él. Condenado al ostracismo en Turín, Mario Mandzukic no ve la hora de que se abra nuevamente la ventana de traspasos para salir corriendo de Italia. Ya tiene las maletas hechas y solo le falta saber cuál será su destino. Aunque según las últimas informaciones que llegan del país de la 'bota', el delantero tendría todo arreglado para llegar a la Premier League, para ser exactos, al Manchester United.

Según adelanta 'TuttoSport', el delantero croata de 33 años retomaría las conversaciones que ya habría sostenido en el mercado de fichajes pasado, cuando tuvo la chance de llegar a Old Trafford, aunque los clubes no se pusieron de acuerdo, pues por entonces el United planteaba un intercambio entre Romelu Lukaku (hoy en el Inter) y Paulo Dybala, y a Mandzukic también lo querían en la operación.



Sin embargo, ya todo ha cambiado a la fecha. La 'Joya' se ha ganador a pulso un lugar en el once de Sarri, mientras que el delantero belga se fue con Antonio Conte a Milán.

También lo quieren en USA y Qatar

Aunque el Manchester United no sería la única opción para el croata, quien tendría la opción de llegar al fútbol qatarí, en donde aún interesa al Al-Gharaf; o a la Major League Soccer, donde fue voceado para llegar a LA Galaxy.



En la temporada pasada, con Allegri como director técnico de Juventus, Mario Mandzukic gozó de más de 2 mil minutos en la Serie A y marcó nueve goles. Ahora con Sarri como entrenador, parece que su tiempo en el Allianz Stadium de Turín tiene fecha de caducidad.



