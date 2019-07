¿Y ellos? ¿Por qué no? Neymar, Suárez y los grandes olvidados del FIFA The Best 2019 a mejor jugador [FOTOS]

Este miércoles revelaron los diez nominados al FIFA The Best al mejor jugador del 2019. Estrellas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no podían escapar a la lista ; sin embargo, hay muchos que pudieron estar y no estuvieron. Este es el caso de Neymar, Antoine Griezmann y Luis Suárez.

Además de Messi, CR7, Hazard, fichaje este verano del Real Madrid, y Mbappe, entre los diez finalistas anunciados por la FIFA están, entre otros, el holandés nuevo barcelonista Frenkie De Jong, el egipcio Mohamed Salah, ganador con el Liverpool de la Liga de Campeones, y el inglés Harry Kane.



El equipo con más representantes es el Liverpool, pues junto a Salah están el senegalés Sadio Mané y el holandés Virgil van Dijk. No están en el elenco el aún vigente ganador del premio, el croata Luka Modric, el brasileño Neymar ni el francés Antoine Griezmann.

