El último lunes, el entrenador de la selección de Bolivia hizo oficial la lista de convocados para afrontar el repechaje al Mundial 2026, en el que se medirá ante Surinán en Nueva León, México. Esta nómina ha generado una serie de reacciones, pues existía la posibilidad de que se considere al histórico delantero Marcelo Martins Moreno, quien recientemente volvió del retiro.

Sin embargo, el entrenador altiplánico, Óscar Villegas, optó por citar a otros delanteros, por considerar que aún no está en plenitud física y futbolística para disputar un encuentro de tanta importancia en la historia de ‘La Verde’.

Si bien algunos entienden la decisión, fue el hermano del experimentado atacante quien encendió las redes con un mensaje provocador y contundente, que no caerá nada bien en la interna del seleccionado que solo debe concentrarse en conseguir superar al primer rival, en su camino a la cita mundialista.

Marlon Martin Moreno escribió en su historia de Instagram: “Vamos, Surinam”, expresando su apoyo al próximo rival de Bolivia. Sin duda, esto responde al descontento que le causó no ver el nombre de Marcelo en la lista de convocados.

Mensaje del hermano de Marcelo Martin Moreno. (Foto: captura de Instagram)

Marlon es un gran fanático de la carrera deportiva de su hermano, tal cual se puede ver en sus redes sociales, donde se aprecia una importante cantidad de fotos de Marcelo.

Cabe mencionar que el futbolista había declarado días atrás que, de no ser considerado en esta ocasión, trabajaría de la misma manera para recuperar su mejor versión y ser útil en un eventual llamado para el Mundial, de conseguir el boleto. Actualmente, Moreno Martins juega en Oriente Petrolero.

El partido del repechaje está programado para el jueves 26 de marzo ante la selección de Surinam, desde las 6:00 p.m. (hora peruana). El ganador de este encuentro, jugará días más ante Irak por el pase directo a la fase de grupos del Mundial.

Bolivia quedó en la séptima posición de las Eliminatorias sudamericanas con 20 puntos, y dejó fuera de la pelea a Venezuela en una vibrante definición en la fecha final del torneo, luego de vencer por la mínima a Brasil en El Alto.

