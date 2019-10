Fuego cruzado: Thomas Tuchel confirma que no habla con Kylian Mbappé desde hace días

Lo que era un secreto a voces se ha confirmado y de la boca del propio técnico: la relación entre Thomas Tuchel y Kylian Mabppé está 'rota'. La figura del PSG y el técnico no solo no tienen buena comunicación, sino que incluso ésta no existe. El propio entrenador del equipo alemán así lo ha confirmado, en conferencia de prensa previo al encuentro de hoy ante el Marsella.

" No he hablado con Mbappé desde el martes. Tuvimos una reunión en Brujas, pero eso es todo. Todo el mundo sabe que quiero que juegue", respondió Tuchel al ser consultado sobre si el delantero francés sería titular en el encuentro por la Ligue 1.



Y la pregunta vino a raíz de lo que dijo Mbappé luego del triplete que marcó ante Brujas por Champions League a mitad de semana: El futbolista declaró que " quería demostrar lo difícil que es prescindir de él".



Así están las cosas entre Mbappé y Tuchel, una relación que podría poner fin a la estadía del atacante en París y cuyo desenlace espera con ansias el Real Madrid. Florentino Pérez esperará su oportunidad para poder atacar y convencer al francés para que firme. De lograrlo, esta podría ser la vitrina que necesita para anhelar a conseguir el Balón de Oro.

Ya lo sentó una vez

Tuchel la tiene clara, si tiene que sentar a Kylian, lo hace. En su primer clásico en el banquillo ante el Olympique Marsella, lo sentó por llegar con retraso a la charla previa. La decisión no sentó nada bien en entorno del jugador.



Mbappé quiere algo que aun no le da: mayor protagonismo. Siente que aun Neymar continúa siendo el "niño mimado" del club a pesar que no tiene minutos por las constantes lesiones que sufre. En los partidos importantes nunca están, mientras que él responde con goles.

