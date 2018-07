El '9' no siempre tiene que convertir para ser determinante de cara al gol. Y Raúl Ruidíaz bien sabe de ello y así lo demostró este domingo en el duelo entre el Seattle Sounders y el New York City por la Major Legue Soccer. La 'Pulga' se llevó la marca de todos los defensores, Alexander Callens incluido, para que el ídolo del equipo esmeralda Cristian Roldán marcara el primero del partido.

Tras una muy buena acción del Sounders, que movió el balón de un lado al otro por el área del City, Ruidíaz se metió entre los centrales, 'jaló' las marcas de ambos para que por detrás de él apareciera el norteameriano, que de un potente remate de derecha puso el 1-0, ante la marca de Callens, quien no llegó a tiempo a cerrar.



Seattle Sounders y New York City se enfrentan desde el CenturyLink Field de Washington (Estados Undiso) por la MLS.



En la tabla de posiciones, New York City es segundo en la Conferencia del Este, dos puntos por delante del Red Bull New York, mientras que en la Conferencia Oeste Seattle Sounders marcha en la décima posición a siete unidades de la zona de clasificación a los Play Off por el título de la MLS.