Para no creerlo. Un solo encuentro definió el futuro de Neymar cuando todavía tenía 17 años. El brasileño pudo fichar en el 2009 por nada menos que el Lokomotiv , actual equipo de Jefferson Farfán, pero la directiva del equipo ruso, por entonces, lo descartó para quedarse con Alan Gatagov, uno de sus canteranos.

Nikolai Naumov, expresidente del Lokomotiv, así lo reveló en entrevista con el medio Sport-express. Incluso confesó que Neymar, quien llegó al PSG por 222 millones de euros, lo hubiese podido fichar por 10 'kilos'. ¿Qué pasó?



"Nuestros ojeadores seguían al brasileño. Hubo grandes dudas. Primero, era demasiado joven. Segundo, no estaba claro cómo se podría adaptar a Rusia... así que decidimos no comprarlo", dijo Naumov.



"Habrían sido alrededor de 10 millones de euros, probablemente. Pagar tanto por un joven de otro continente... hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Sí, perdimos al final, pero no me dijeron que Neymar jugaba mejor que los demás. A Alan Gatagov se le veía igual de bueno", recordó.



El resto de la historia sobre Neymar ya la conocemos. Pero, ¿qué fue de Gagatov? El ruso, actualmente de 27 años, se paseó por el Dynamo de Moscú, Tom Tomsk, Anzhi Makhachkala, Maccabi Petah Tikva, Irtysh Pavlodar, Taraz y el Levadia de Estonia, su actual club.