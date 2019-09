Paolo Guerrero: "Aún no he pensado en el retiro... y no me veo como técnico"

Con 35 años, la carrera para cualquier futbolista podría estar por ingresar a la recta final, pero no para Paolo Guerrero , quien aún tiene hambre de gol y de seguir ligado al balompié de élite. El 'Depredador' confesó que todavía ve el retiro muy lejos y reveló a qué se dedicará cuando se decida a 'colgar las botas'.

"No me he puesto a pensar qué quiero hacer después del fútbol, porque aún quiero jugar muchos años más... pero no me veo como entrenador porque soy muy temperamental, y un técnico tiene que saber llevar al equipo, saber cómo tratar a algunos jugadores problemáticos que siempre hay", aseguró Guerrero en diálogo con FOX Sports Perú.



El delantero del Internacional de Porto Alegre afirmó que aún ve el retiro muy lejos y que aún quiere seguir ganando más títulos, tanto con su club como con la Selección Peruana.



" Me siento bien físicamente y mentalmente preparado. Quiero conseguir más objetivos, quiero seguir jugando y conseguir muchas cosas en el fútbol. Cuando yo juego me convierto en un niño y quiero dar todo de mí mucho tiempo más", agregó.

La final perdida

Paolo también explicó el motivo por el cual el Inter perdió la posibilidad de conquistar la segunda Copa Brasil de su historia, tras caer ante el Atlético Paranaense en las dos finales (3-1 global).



" Tuvimos ansiedad, buscamos un gol a la loca. No conseguimos hacer nuestro juego que era lo que habíamos conseguido mantener de locales", contó el 'Depredador'.

La selección

Mientras que en otro momento, habló del presente de la Selección Peruana, y aclaró que la 'Blanquirroja' siempre será su prioridad , luego de la polémica que se generó al pedir no ser convocado a los amistosos de setiembre, precisamente para disputar la final de la Copa.



" Para mí era un momento importante en mi carrera y pedí no estar convocado porque me jugaba cosas importantes. Estoy agradecido con la Selección Peruana porque me permite representarla", apuntó.



► Ramos, el único 'sobreviviente': el último XI del Madrid que había caído en el debut de Champions [FOTOS]



► El millonario monto que perdió Internacional de Paolo Guerrero tras caer en la Copa de Brasil



► En la mira del Barcelona: culés se fijan en la sensación de la fecha 1 de la Champions League



► Donyell Malen: la 'joya' holandesa del PSV que ya se hace realidad