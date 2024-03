A pocos días de que inicie la primera fecha FIFA de selecciones nacionales, el fútbol continúa en todos los rincones del mundo. Si bien las principales ligas de Europa ya se han tomado un descanso, en Sudamérica hay bastante fútbol y aquí te traemos qué partidos se jugarán en este día. A continuación, te contamos cuáles son los duelos programados, a qué hora inician y en qué canales se podrá ver la transmisión. ¡No te lo puedes perder!

En Argentina, se juega el último partido de la jornada 11 de la Copa de la Liga Profesional. Unión Santa Fe recibirá a Central Córdoba en el Estadio 15 de Abril. De conseguir una victoria, el equipo santafesino se metería entre los primeros lugares. Por otro lado, por la Primera B Nacional, tendremos los siguientes partidos: Gimnasia Mendoza vs. Atlanta, Nueva Chicago vs. Defensores Unidos y Agropecuario vs. Ferro Carril Oeste.

El show continúa en la Primera División de Paraguay. Por la fecha 10, Sportivo Ameliano recibirá a Sol de América en el Estadio Rogelio Silvino Livieres. Ambos se ubica en la parte baja de la tabla, por lo que necesitan los tres puntos para escalar posiciones. Mientras que en la Primera División de Uruguay, Cerro recibirá a Cerro Largo en el Estadio Luis Tróccoli, ubicado en la zona oeste de la ciudad de Montevideo.

Finalmente, pero no menos importante, habrá acción en la Segunda División de Chile y España. En el torneo chileno tendremos los siguientes enfrentamientos: Barnechea vs. Rangers y U. Concepción vs. Magallanes. Cabe mencionar que Rangers ha arranco el torneo con fuerza y es líder tras tres triunfos seguidos. Mientras que en el torneo español se enfrentan FC Andorra y Amorebieta.





Copa de la Liga Profesional (Argentina)

Unión Santa Fe vs Central Córdoba: 7:15 p.m. (hora peruana, 9:15 p.m. en Argentina) vía ESPN y STAR Plus.

Primera División de Paraguay

Sportivo Ameliano vs Sol de América: 5:30 p.m. (hora peruana, 7:30 p.m. en Paraguay) vía Tigo Sports.

Primera División de Uruguay

Cerro vs Cerro Largo: 2:30 p.m. (hora peruana, 4:30 p.m. en Uruguay) vía VTV+ y STAR Plus.

Primera B Nacional (Argentina)

Gimnasia Mendoza vs Atlanta: 4:30 p.m. (hora peruana, 6:30 p.m. en Argentina) vía TyC Sports.

Nueva Chicago vs Defensores Unidos: 4:45 p.m. (hora peruana, 6:45 p.m. en Argentina) vía TyC Sports.

Agropecuario vs Ferro Carril Oeste: 7:45 p.m. (hora peruana, 9:45 p.m. en Argentina) vía TyC Sports.

Primera B de Chile

Barnechea vs Rangers: 4:00 p.m. (hora peruana, 6:00 p.m. en Chile) vía TNT Sports.

U. Concepción vs Magallanes: 6:30 p.m. (hora peruana, 8:30 p.m. en Chile) vía TNT Sports.

Segunda División de España

FC Andorra vs Amorebieta: 2:30 p.m. (hora peruana, 8:30 p.m. en España) vía DSports (DIRECTV).





