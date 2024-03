El domingo 31 de marzo se anuncia como un día importantes para los entusiastas del fútbol internacional, marcado por una serie de partidos vibrantes en las ligas más relevantes de Europa y América. Será un momento para sumergirse en el encanto del deporte rey y dejarse sorprender por la habilidad de los equipos más sobresalientes, con partidos que prometen mantener a todos al borde del asiento. Desde España hasta Inglaterra y Sudamérica, se desplegará el fútbol de primer nivel, preparado para fascinar y entusiasmar a legiones de fans en todo el globo.

En el Santiago Bernabéu, el duelo más crucial enfrentará al Real Madrid contra el Athletic Club, como parte de la jornada 30 de LaLiga. Ambos equipos se sitúan en la parte superior de la tabla, con los merengues liderando actualmente. Otros partidos incluyen al Celta contra el Rayo Vallecano, al Girona contra el Real Betis y al Alavés contra la Real Sociedad.

En la fecha 30 de la Premier League, se anticipa un enfrentamiento crucial en el Etihad Stadium, donde el Manchester City se enfrentará al Arsenal en un partido que definirá el liderato del torneo. Otro encuentro de importancia será el Liverpool vs. Brighton, con los Reds también ubicados en los primeros puestos de la tabla, lo que les exige obtener una victoria sin margen para un empate.

En la jornada 27 de la Ligue 1, en Francia, se disputará el clásico entre Marsella y PSG. Es probable que en este encuentro veamos a Mbappé en el banquillo. Por otro lado, ya en Sudamérica, en Argentina continúa la Copa de la Liga con cuatro emocionantes partidos: Gimnasia vs. Deportivo Riestra, Sarmiento vs. Newell’s Old Boys, Independiente vs. Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia vs. Banfield.

¿Qué partidos se juegan este domingo 31 de marzo de 2024?

Liga 1 (Perú)

Sport Huancayo vs. ADT: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía L1 Max y L1 Play

Sport Boys vs. Alianza Atlético: 4:00 p.m. (horario de Perú) vía GOLPERU

UTC vs. Sporting Cristal: 4:30 p.m. (horario de Perú) vía L1 Max y L1 Play

LaLiga (España)

Celta vs. Rayo Vallecano 8: 00 a.m. (horario de Perú, y 2:00 p.m. en España) vía ESPN, STAR Plus y Movistar.

Girona vs. Real Betis: 10:15 a.m. (horario de Perú, y 4:15 p.m. en España) vía DSports (DIRECTV).

Alavés vs. Real Sociedad: 12: 30 p.m. (horario de Perú, y 6:30 p.m. en España) vía ESPN y STAR Plus.

Real Madrid vs. Athletic Club: 3: 00 p.m. (horario de Perú, y 9:00 p.m. en España) vía DSports (DIRECTV).

Premier League (Inglaterra)

Liverpool vs. Brighton: 9:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Manchester City vs. Arsenal: 11:30 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Ligue 1 (Francia)

Marsella vs. PSG: 2:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Copa de la Liga Argentina

Gimnasia vs. Deportivo Riestra: 3:00 p.m. (horario de Perú, y 5:00 p.m. en Argentina) vía AFA Play, TyC Sports y Fanatiz.

Sarmiento vs. Newlls Old Boys: 3:00 p.m. (horario de Perú, y 5:00 p.m. en Argentina) vía AFA Play y Fanatiz.

Independiente vs. Atlético Tucumán: 5:30 p.m. (horario de Perú, y 9:00 p.m. en Argentina) vía AFA Play, TyC Sports y Fanatiz.

Independiente Rivadavia vs. Banfield: 8:00 p.m. (horario de Perú, y 10:00 p.m. en Argentina) vía AFA Play, TyC Sports y Fanatiz.





