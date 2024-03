Durante la pausa de la fecha FIFA, los seguidores del fútbol a menudo anhelan más acción, pero el deporte continúa en diversas partes del mundo, sobre todo ahora que las selecciones son las protagonistas de estos encuentros amistosos internacionales. Hoy, jueves 21 de marzo, no es una excepción, con emocionantes enfrentamientos programados tanto en Europa como en América, brindando una dosis de entretenimiento futbolístico para los aficionados. Explora los partidos, sus horarios y los canales de televisión donde podrás seguirlos. ¡Prepárate para una jornada emocionante!

Después del receso por la fecha FIFA, solo algunas ligas continúan activas o tienen partidos pendientes. Muchos equipos están enfocados en los partidos amistosos de este mes de marzo, y el jueves 21 no será la excepción, ya que se llevarán a cabo encuentros de alto nivel entre selecciones europeas y sudamericanas que se están preparando para llegar en óptimas condiciones a la Eurocopa y la Copa América, respectivamente.

Es relevante destacar que en Argentina aún hay equipos compitiendo. Por ejemplo, en la Copa de la Liga Argentina, se enfrentarán San Lorenzo y Godoy Cruz por la tarde, mientras que por la Copa Argentina se disputarán dos partidos: Defensa y Justicia contra Atlético Rafaela, y Racing Avellaneda contra San Martín Burzaco.

Respecto a los partidos amistosos de esta fecha, donde se esperan goles, están programados seis encuentros. Entre los más destacados se encuentran Portugal vs. Suecia, donde Cristiano Ronaldo buscará seguir marcando y ampliar su racha goleadora, Italia vs. Venezuela y Ecuador vs. Guatemala. Estas selecciones se están preparando para los partidos oficiales correspondientes a los torneos a los que pertenecen.

Por otro lado, en la Eurocopa 2024 se llevarán a cabo seis partidos de alto calibre correspondientes a los Playoff semifinales, la mayoría comenzando a las 2:45 de la tarde (hora de Perú) y con transmisión por ESPN y STAR PLUS. En el ámbito femenino, se disputará la fase de grupos del Sudamericano Femenino Sub-17, con dos encuentros importantes: Ecuador vs. Uruguay y Paraguay vs. Chile.





¿Qué partidos se juegan este jueves 21 de marzo de 2024?

Amistosos Internacionales

Chipre vs. Letonia: 12:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Malta vs. Eslovenia: 1:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Bielorrusia vs. Montenegro: 1:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Portugal vs. Suecia: 2:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

vs. Suecia: 2:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS. Italia vs. Venezuela : 4:00 p.m. (horario de Perú y una hora más tarde en Venezuela) vía Televen y DSports (DIRECTV).

: 4:00 p.m. (horario de Perú y una hora más tarde en Venezuela) vía Televen y DSports (DIRECTV). Ecuador vs. Guatemala: 7:30 p.m. (horario de Ecuador y Perú) vía DSports (DIRECTV).





CONCACAF Nations League - Semifinales

Estados Unidos vs. Jamaica: 6:00 p.m. (horario de Perú) vía CONCACAF YouTube.

Panamá vs. México: 9:150 p.m. (horario de Perú y una hora antes en México) vía CONCACAF YouTube.





Copa de la Liga Argentina

San Lorenzo vs. Godoy Cruz: 5:00 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y TyC Sports Internacional.





Copa Argentina

Defensa y Justicia vs. At. Rafaela: 3:45 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) vía TyC Sports Internacional.

Racing Avellaneda vs. San Martín Burzaco: 6:00 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) vía TyC Sports Internacional.





Eurocopa 2024 - Playoff semifinales

Georgia vs. Luxemburgo: 12:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN, STAR PLUS y UEFA TV.

Bosnia vs. Ucrania: 2:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN, STAR PLUS y UEFA TV.

Israel vs. Islandia: 2:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Grecia vs. Kazajistán: 2:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN, STAR PLUS y UEFA TV.

Polonia vs. Estonia: 2:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Gales vs. Finlandia: 2:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.





Sudamericano Femenino Sub-17 - Fase de Grupos

Ecuador vs. Uruguay: 5:00 p.m. (horario de Ecuador y Perú - dos horas más tarde en Uruguay) vía DSports (DIRECTV).

Paraguay vs. Chile: 5:00 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Paraguay y Chile) vía DSports (DIRECTV).





