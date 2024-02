El mundo del fútbol sigue su marcha sin descanso y este martes 13 de febrero de 2024 promete ser otro día cargado de emoción, con partidos apasionantes que tendrán a los aficionados en vilo, tanto en Europa como en América. Desde la espectacular Champions League hasta la afamada Copa Libertadores, el entusiasmo por el balompié trasciende fronteras, asegurando una jornada de partidos emocionantes. A continuación, se detallan los equipos que se enfrentarán, los horarios, los canales de televisión y cómo ver los encuentros más destacados. ¡No te lo puedes perder!

¡La emoción de la Liga de Campeones está de vuelta! Esta vez, los primeros partidos de ida de los octavos de final están listos para comenzar. El Real Madrid protagonizará el evento del día al visitar al RB Leipzig en el estadio Red Bull Arena. Por otro lado, el enfrentamiento entre el Manchester City y el Copenhague promete rivalidad en el estadio Parken de Dinamarca.

En el ámbito de la Copa Libertadores, el Puerto Cabello visitará al Defensor Sporting en el Estadio Centenario de Montevideo para el compromiso de vuelta de la primera ronda. En el enfrentamiento de ida, los venezolanos se impusieron 3-2 sobre los uruguayos, con anotaciones de Antonio Romero, Miku y Michael Covea, mientras que Facundo Bernal y Octavio Rivero descontaron para el equipo contrario.

En tanto, en Argentina, continua otra jornada de la Copa de la Liga Profesional, esta vez en su quinta jornada con cuatro partidazos, San Lorenzo vs. Estudiantes, en el Pedro Bidegain; Gimnasia LP vs. CA Huracán, en el estadio Juan Carmelo Zerillo; Godoy Cruz vs. Unión Santa Fe, en el estadio Malvimas; e Independiente vs. Rosario Central en el Libertadores de América.

¿Qué partidos de fútbol se juegan hoy, martes 13 de febrero?

Champions League

Real Madrid vs. RB Leipzig : 03:00 p.m. (hora en Perú y Colombia, y 9:00 p.m. en España) vía ESPN, STAR Plus y Movistar Liga de Campeones.

: 03:00 p.m. (hora en Perú y Colombia, y 9:00 p.m. en España) vía ESPN, STAR Plus y Movistar Liga de Campeones. Manchester City vs. Copenhague : 03:00 p.m (hora en Perú y Colombia, y 9:00 p.m. en España) vía STAR Plus y ESPN.

Copa Libertadores

Defensor Sporting vs. Puerto Cabello : 07:30 p.m. (hora en Perú, 8:30 p.m. en Venezuela, y 9:30 p.m. en Uruguay) vía ESPN y STAR Plus.

Copa de la Liga Argentina

San Lorenzo vs. Estudiantes: 03:00 p.m. (hora en Perú y Colombia, y 5:00 p.m. en Argentina) vía AFA Play, TyC Sports y Fanatiz.

Gimnasia LP vs. CA Huracán: 05:15 p.m. (hora en Perú y Colombia, y 7:15 p.m. en Argentina) vía AFA Play, TyC Sports y Fanatiz.

Godoy Cruz vs. Unión Santa Fe: 07:30 p.m. (hora en Perú y Colombia, y 9:30 p.m. en Argentina) vía AFA Play y Fanatiz.

Independiente vs. Rosario Central: 07:30 p.m. (hora en Perú y Colombia, y 9:30 p.m. en Argentina) vía AFA Play, TyC Sports y Fanatiz.

Liga colombiana

Águilas Doradas vs. La Equidad: 06:10 p.m. (hora en Perú y Colombia) vía Fanatiz y RCN.

Santa Fe vs. Deportivo Cali: 06:10 p.m. (hora en Perú y Colombia) vía Fanatiz y RCN.

Liga de Campeones CONCACAF

Chivas vs. Forge FC: 9:00 p.m. (hora en México, y 10:00 p.m. en Perú) vía Fanatiz y STAR Plus.





