Pese a los muchos rumores de un posible retiro, la historia de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal aún no tiene un punto final. Más allá de lo que se vio en el Mundial 2026, donde las lágrimas fueron protagonistas en lo que muchos pensaban sería el último partido del ‘Bicho’, serán ahora regresadas porque ha sido nuevamente convocado para la fecha de amistosos FIFA. Lejos de ponerle una fecha a su despedida, el goleador solo aumentó su ambición de un récord que está cerca de superar.

Al darle vuelta a la página de lo que fue su última aparición con la selección, el astro se presentó ante los medios previo al choque contra Gales, demostrando que mantiene intacto su deseo competitivo bajo la conducción técnica del nuevo seleccionador nacional Jorge Jesus.

Durante su esperada conferencia de prensa en territorio portugués, el atacante dejó en claro cuáles son sus verdaderas motivaciones en esta nueva etapa deportiva. El legendario artillero no ocultó su inmenso deseo personal y colectivo. “Mi objetivo es doble: el gol número mil y ganar la Liga de Naciones”, remarcó con la convicción que siempre lo caracteriza.

Cristiano Ronaldo sigue con la ambición de marcar historia con Portugal. | Foto: EFE

Sobre la reciente designación del experimentado entrenador del Al Nassr para dirigir a la escuadra nacional, el delantero respaldó plenamente este ambicioso proceso. “Fue una elección perfecta, aporta un ambiente diferente, ideas distintas y un buen lenguaje”, aseguró el futbolista.

El capitán también dedicó un mensaje contundente para quienes cuestionan su continuidad vistiendo la elástica nacional. “Entiendo que hay algunos medios que intentan matarme, pero solo con una escopeta. E incluso así, esquivo la bala”, ironizó fiel a su estilo.

Consciente de su edad en esta temporada 25 como profesional, aclaró que sabe dosificar sus esfuerzos físicos. “Estoy disponible para lo que el entrenador necesite, ya sea para jugar, entrar como suplente o no jugar”, garantizó el goleador, cerrando también la posibilidad de que piense solo en ser titular.

¿Cuándo se retirará de la Selección Portugesa?

Respecto al constante acecho del retiro definitivo, el múltiple ganador del Balón de Oro admitió haberlo considerado tras la última cita mundialista. “Siempre estoy pensando en mis decisiones. Pero elegí continuar. Hablé con el presidente y el entrenador, y cuentan conmigo”, confesó abiertamente, negándose a establecer una fecha límite para colgar los botines de manera definitiva.

Pero no es egoísta, pues tiene claro que llegará el momento en el que tenga que alejarse del césped. “Cuando sienta que no estoy haciendo nada, haré las maletas. Hoy solo pienso en el presente... Sé que mucha gente quiere que me vaya ya, pero mi motivación viene de la gente que quiere seguir viéndome”, concluyó.

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