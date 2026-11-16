Ricardo Gareca podría encontrar en el fútbol uruguayo una nueva oportunidad para volver a dirigir. El entrenador argentino apareció en el horizonte de Peñarol como una de las principales apuestas para su próximo proyecto deportivo, con miras a la temporada 2027. Su llegada, sin embargo, todavía no está asegurada y depende de una decisión que se tomará fuera de las canchas.

La posibilidad fue anunciada por Freddy García, candidato a la presidencia del conjunto aurinegro e integrante de la Lista 1414. El dirigente aseguró que alcanzó un acuerdo de palabra con el ‘Tigre’ para que asuma la dirección técnica del equipo si logra ganar las elecciones del club, programadas para el próximo 12 de diciembre.

La propuesta forma parte de un proyecto que busca renovar distintas áreas de Peñarol. García presentó a José ‘Pepe’ Herrera como gerente de estrategia deportiva y a Walter Pandiani como secretario de gerencia deportiva. Desde ese equipo de trabajo explicaron que buscan un entrenador ofensivo, con experiencia internacional y capacidad para manejar la presión de una institución que está obligada a pelear por los títulos.

Para Ricardo Gareca, esta opción significaría volver al fútbol de clubes después de su última experiencia con la Selección de Chile. Su paso por la ‘Roja’ terminó sin cumplir el objetivo de clasificar al Mundial 2026: dirigió 17 partidos, con cuatro triunfos, cuatro empates y nueve derrotas. Antes de ese ciclo, el argentino consiguió uno de los mayores reconocimientos de su carrera al conducir a la Selección Peruana al Mundial de Rusia 2018, además de alcanzar el repechaje para Qatar 2022, aunque con un desenlace distinto al de cuatro años atrás.

En cuanto a Peñarol, el 2026 dejó un balance con contrastes. A nivel local, ganó el Torneo Intermedio tras golear por 5-1 a Wanderers, y recientemente cerró cuarto en el Clausura con 23 puntos, además de liderar la tabla anual con 65 unidades. En cambio, su participación en la Copa Libertadores fue decepcionante: terminó último en su grupo, sin conseguir victorias y sin clasificar a la Copa Sudamericana. El equipo sigue bajo la dirección de Diego Aguirre, cuyo vínculo está previsto hasta el cierre de esta temporada.

Ricardo Gareca podría llegar a Peñarol en el 2027. (Foto: Getty Images)

¿Qué falta para que Ricardo Gareca sea DT de Peñarol?

El principal requisito es que Freddy García gane las elecciones presidenciales del próximo 12 de diciembre. El candidato de la Lista 1414 necesita imponerse en las urnas para llevar adelante el proyecto que contempla a Ricardo Gareca como entrenador del primer equipo. Si no consigue la presidencia, el acuerdo de palabra que anunció no garantiza que el argentino termine llegando al club.

Por ahora, lo que existe es un entendimiento verbal entre el entrenador y el equipo de García, pero no se ha oficializado un contrato con Peñarol. La idea es que Gareca se haga cargo del plantel de cara a la temporada 2027, una vez que se resuelva el escenario institucional y se puedan avanzar con los pasos formales de su contratación.

De todas maneras, el nombre del ‘Tigre’ también ha aparecido entre las alternativas que manejan otros sectores de la interna electoral, como los vinculados a Juan Pedro Damiani y Edgardo Lasalvia. Esto abre la posibilidad de que su candidatura siga sobre la mesa más allá de la propuesta de García, aunque el único acuerdo de palabra que se hizo público hasta el momento es el anunciado por la Lista 1414.

Así, el futuro de Ricardo Gareca en Peñarol se definirá principalmente a partir del resultado de las elecciones. El entrenador argentino tiene una propuesta concreta para regresar a los banquillos y asumir un desafío importante en Sudamérica, pero todavía deberá esperar la decisión de los socios aurinegros. Recién después de esa jornada se podrá conocer si el proyecto toma forma y si el exseleccionador de Perú vuelve a dirigir en 2027.

Vélez fue el último club al que dirigió Ricardo Gareca. (Foto: Getty Images)

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