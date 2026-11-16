Sporting Cristal levantó la Copa de la Liga en el Estadio Mansiche, luego de vencer por 2-0 a Alianza Atlético con goles de Rafael Lutiger y Santiago González. No fue un partido sencillo para los dirigidos por Roberto Mosquera, pues los sullanenses tuvieron chaces claras para anotar. Sin embargo, a la larga terminó pesando la jerarquía de equipo que tenía hambre de volver a levantar un título después de cinco años –el último había sido la Copa Bicentenario en 2021–.

Uno de los más contentos con este logro fue Yoshimar Yotún, capitán y referente del equipo que ingresó en la etapa complementaria para imponer su jerarquía en el centro del campo. En un breve diálogo con Bicolor+, ‘Yoshi’ evidenció su felicidad por este nuevo título con Sporting Cristal.

“Feliz porque es un campeonato que nosotros le pusimos todo el empeño. Creo que a partir de la tercera fecha jugamos todo lo que teníamos que jugar”, manifestó, valorando el compromiso que tuvo el club para afrontar un torneo en simultáneo con la Liga 1.

Yoshimar Yotún levantó su tercer título con Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

Curiosamente, el Estadio Mansiche es un recinto de sentimientos encontrados para Yoshimar Yotún, pues fue ahí donde en abril del 2024 se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda y tuvo una inactividad de más de 15 meses. Ahora le tocó volver a suelo trujillano, pero esta vez para festejar a lo grande.

“Me siento muy feliz porque volví de la mejor manera. Fue difícil, fueron 15 meses que estuve afuera. Venía de jugar muy poco, tenía que agarrar ritmo. Ahora estoy bien y me siento feliz por el equipo”, agregó.

Por otro lado, el volante apuntó rápidamente al partido frente a Cienciano del próximo fin de semana, donde Sporting Cristal necesita ganar y esperar otros resultados para ver si consiguen ganar el Torneo Clausura. “El fin de semana tenemos también un partido importante, pero hay que celebrar, es un campeonato (la Copa de la Liga) que hay que darle valor”, acotó.

Finalmente, aunque no aseguró que ya exista una renovación firmada, Yotún dejó entrever que viene negociando con ‘SC’ su permanencia por más años, considerando que su contrato vence en este 2026. “Yo me quiero quedar toda la vida, esperemos que sí. Tres años, seguro”, aseveró. Seguramente pronto tendremos más novedades.

Yoshimar Yotún volvió a Sporting Cristal en el 2022. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 2-0 a Alianza Atlético y ganar la Copa de la Liga, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre a las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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