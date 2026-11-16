Sporting Cristal atraviesa días de celebración luego de conquistar la Copa de la Liga 2026. El equipo rimense cumplió uno de sus primeros objetivos de la temporada y levantó un trofeo que refuerza la confianza del plantel de cara a lo que viene, sobre todo pensando en la lucha por Torneo Clausura cuando les toque afrontar la última jornada. En medio de los festejos, Hernán Barcos también se pronunció sobre el título y, especialmente, sobre la posibilidad de continuar en el club para el próximo año.

El ‘Pirata’ fue titular en la final frente a Alianza Atlético, que terminó con triunfo celeste por 2-0 en el Estadio Mansiche de Trujillo. Después de un empate sin goles en los 90 minutos, Rafael Lutiger abrió el marcador en la prórroga y Santiago González sentenció el resultado. Así, el delantero argentino celebró su primer título con la camiseta de Sporting Cristal.

Al analizar la consagración, Barcos destacó el trabajo colectivo y el profesionalismo de sus compañeros, además de valorar la llegada de Roberto Mosquera al comando técnico. “Todo es mérito del trabajo, del profesionalismo y del cuidado que uno tiene y al gran grupo que tenemos, al gran grupo que confía y a un entrenador que supo qué hacer cuando llegó”, manifestó en diálogo con Oveja Negra.

El atacante también resaltó la unión que encontró dentro del vestuario como uno de los factores determinantes para alcanzar el objetivo. “La unión que tenemos es fundamental para conseguir esto. Estoy feliz, feliz por haber conseguido un título, algo importante para el club”, expresó, satisfecho por sumar una nueva conquista en su trayectoria.

Hernán Barcos registra siete goles con Sporting Cristal en la temporada 2026. (Foto: Sporting Cristal)

Sin embargo, una de las preguntas que sigue alrededor del delantero tiene que ver con su futuro. Barcos tiene contrato con Sporting Cristal hasta finales de 2026 y todavía no existe un anuncio oficial sobre una posible renovación. Por ello, sus últimas palabras cobran especial importancia para los hinchas que esperan verlo una temporada más en el Rímac.

Al ser consultado directamente por la posibilidad de extender su vínculo, el atacante de 42 años prefirió no adelantar una decisión y dejó la conversación para después del cierre del campeonato. “Después de que termine el torneo nos sentaremos a ver qué hacemos”, respondió, dejando abierta la puerta a una negociación con la directiva celeste.

De esta manera, la continuidad de Hernán Barcos en Sporting Cristal para el 2027 todavía está por definirse. El club ya había manifestado, a través de su directivo Carlos Gonzales, que tiene la intención de que el delantero permanezca, aunque también considera importante respetar sus tiempos y conocer qué desea para su futuro. Por ahora, el ‘Pirata’ disfrutará de la Copa de la Liga y esperará al desenlace de la Liga 1, donde los rimenses todavía pueden meterse en los play-offs por el título nacional.

Hernán Barcos llegó a Sporting Cristal tras su paso por FC Cajamarca. (Foto: Sporting Cristal)

Los números de Hernán Barcos en Sporting Cristal

Desde su llegada a Sporting Cristal en 2026, Hernán Barcos registra siete goles y 4 asistencias en 27 partidos disputados en todas las competiciones. En la Liga 1 suma seis anotaciones y una asistencias en 14 encuentros, mientras que también participó en la Copa Sudamericana en dos duelos. Además, fue parte del equipo que conquistó la Copa de la Liga 2026, consiguiendo su primer título con la camiseta celeste con cinco compromisos jugados, un goles y tres asistencias.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 2-0 a Alianza Atlético y ganar la Copa de la Liga, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre a las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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