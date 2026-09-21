Tras perder la final del Mundial 2026, Lionel Messi anunció que se retira de la Selección Argentina luego de 20 años con su selección nacional. Tras esto, se dio a conocer que el delantero sería convocado por Lionel Scaloni para que tenga su partido de despedida en su casa y con su gente. Tras esto, el delantero presentó la indumentaria con la que vivirá este momento.

El capitán de la Albiceleste mostró a través de sus redes sociales el diseño especial que vestirá el próximo 6 de octubre, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrente a Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires.

La publicación de Messi llega a pocos días de una jornada que marcará su despedida del combinado nacional. El futbolista argentino compartió un video en el que se observa cómo presenta la nueva indumentaria, preparada especialmente para su última presentación con la camiseta de Argentina.

La camiseta mantiene los tradicionales colores celeste y blanco de la Albiceleste, aunque presenta un diseño diferente al habitual. Cuenta con una franja blanca vertical en el centro y dos bandas celestes a los costados, formando una referencia a los colores de la bandera argentina.

Uno de los detalles que más destaca aparece en la parte posterior. El apellido “MESSI” y el número 10 están estampados en color dorado, mientras que también se puede observar el Sol de Mayo, uno de los principales símbolos de la identidad argentina.

De esta manera, Messi tendrá una camiseta exclusiva para la que será su última presentación con la Selección Argentina. El propio jugador acompañó la publicación con el mensaje “Último partido… Una camiseta para toda la vida”, dejando claro el significado especial que tendrá esta indumentaria.

La despedida está programada para el martes 6 de octubre, cuando Argentina reciba a Benín en el estadio Monumental. Messi fue incluido en la convocatoria para esta fecha FIFA y su participación está prevista para este encuentro, que cerrará la serie de amistosos de la Albiceleste.

Antes del encuentro ante Benín, Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba y a Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental. Messi no participará de los dos primeros compromisos y se incorporará para el partido del 6 de octubre.

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