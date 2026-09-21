Deportivo Garcilaso atraviesa uno de los momentos más destacados de su campaña en el Torneo Clausura 2026. El cuadro cusqueño goleó 4-0 a Universitario de Deportes en la décima jornada y, con ese resultado, se colocó en lo más alto de la clasificación. Tras el contundente triunfo, Lisandro Greppo habló para las cámaras de Entre Bolas y pidió mantener la calma de cara a los siete partidos que todavía le quedan al equipo.

El entrenador argentino destacó la importancia del descanso después del esfuerzo realizado frente a Universitario y explicó que el plantel tendrá algunos días libres antes de volver a los entrenamientos. “Hay días de descanso para recuperar fuerzas y en el club estamos contento por el momento. Quedan siete partidos y vamos con humildad. Paso a paso. La realidad es tener los pies sobre la tierra y confiar en lo que se hace. Vamos a descansar un par de días y luego retomaremos los trabajos”, sostuvo.

La goleada ante los cremas significó, además, un resultado de gran relevancia para las aspiraciones del conjunto imperial. Garcilaso fue contundente desde el inicio y se fue al descanso con una ventaja de 3-0 gracias a los goles de Aldair Salazar, Kevin Sandoval y Agustín González. En el complemento, Facundo Castelli marcó el cuarto tanto para sellar una victoria que le permitió al equipo recuperar el primer lugar del Clausura.

Lisandro Greppo consideró que el encuentro contra la ‘U’ representaba una oportunidad importante para dar un paso adelante en la pelea por el campeonato. “Era un partido bisagra para ponernos en una posición expectante. Somos conscientes que tenemos que asumir la posición en la que estamos y enfrentarla. Era como una cábala que siempre están esperando que Garcilaso se caiga. No nos mueve los halagos y las críticas”, indicó el director técnico.

En ese sentido, el entrenador dejó claro que el liderato no modifica la manera en la que pretende manejar al grupo. Garcilaso ya había mostrado capacidad para competir ante rivales de la parte alta y ahora consiguió una victoria de amplio margen frente al vigente tricampeón peruano. El equipo de Greppo, además, había derrotado anteriormente a Atlético Grau por 4-2 para colocarse en la parte superior de la tabla.

Lisandro Greppo está feliz por el momento que viene viviendo Deportivo Garcilaso. (Foto: Deportivo Garcilaso)

Uno de los nombres que también aparece en el centro de la conversación es el de Beto da Silva. El delantero atraviesa un buen momento con la camiseta de Garcilaso y fue titular en la goleada sobre Universitario, aunque finalmente no apareció en la convocatoria de la Selección Peruana anunciada por Mano Menezes para los amistosos internacionales. Su ausencia generó sorpresa debido al rendimiento que viene mostrando durante el Clausura.

Al respecto, Greppo reveló que el propio atacante estaba pendiente de una posible convocatoria, aunque evitó entrar en una discusión sobre los criterios utilizados por el comando técnico de la ‘Bicolor’. “Él estaba esperanzado con un llamado, pero como dije antes, no me compete opinar sobre quién está y quién no. Solo que estoy agradecido con la calidad de jugadores que tengo”, dijo el entrenador, quien prefirió centrarse en el trabajo que realiza con su plantel.

Por ahora, Lisandro Greppo busca que la goleada sobre Universitario sea un impulso y no un motivo para modificar la hoja de ruta. Deportivo Garcilaso tendrá algunos días para recuperar fuerzas durante el receso y posteriormente retomará los trabajos con el objetivo de defender el liderato en las siete fechas restantes del Clausura. Mientras tanto, el equipo disfruta de un momento en el que su rendimiento colectivo lo mantiene en la pelea, con el técnico insistiendo en una consigna: mantener los pies sobre la tierra y avanzar paso a paso.

Deportivo Garcilaso goleó por 4-0 a Universitario el último fin de semana. (Fotos: Paloma del Solar / GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Deportivo Garcilaso?

Luego de golear por 4-0 a Universitario, Deportivo Garcilaso volverá a tener actividad luego del receso cuando reciba a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el viernes 9 de octubre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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