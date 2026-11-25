El Mundial Sub-17 de Qatar 2026 entra en una etapa decisiva y la pelea por conseguir un boleto a los dieciseisavos de final también se vive entre las selecciones que ocupan el tercer puesto de sus respectivos grupos. Con 48 equipos participantes, el torneo ofrece una segunda oportunidad para aquellos que no lograron ubicarse entre los dos primeros.

De acuerdo con el formato de competición establecido por la FIFA, los dos mejores de cada uno de los 12 grupos avanzarán directamente a la siguiente instancia. A ellos se sumarán los ocho mejores terceros, mientras que las cuatro selecciones restantes quedarán eliminadas al finalizar la fase de grupos.

Por ello, no basta con terminar en la tercera posición para continuar en carrera. Las selecciones que ocupen ese lugar serán comparadas en una clasificación general, donde se tendrán en cuenta los puntos obtenidos, la diferencia de goles y los tantos anotados durante sus respectivos encuentros.

¿Cómo marcha la tabla de los mejores terceros del Mundial Sub-17?

Al cierre de la jornada del miércoles 25 de noviembre, Uruguay lidera esta clasificación con seis unidades, pese a caer por 3-0 frente a Francia en su último compromiso. Mozambique y Ecuador aparecen detrás, ambos con cuatro puntos, aunque el conjunto africano cuenta con una mejor diferencia de goles.

Pos Equipo Pts DG 1 Uruguay 6 1 2 Mozambique 4 3 3 Ecuador 4 0 4 Uzbekistán 3 3 5 Argelia 3 -1 6 Tayikistán 3 -2 7 Qatar 3 -3 8 Vietnam 1 -1 9 Tanzania 1 -1 10 China 1 -5 11 Japón 0 -2 12 Rumania 0 -2

Por ahora, Uruguay, Mozambique y Ecuador encabezan la clasificación y se encuentran dentro de los ocho puestos que otorgan el pase. También aparecen Uzbekistán, Argelia, Tayikistán y Qatar, mientras que Vietnam ocupa provisionalmente el último cupo disponible.

Sin embargo, la tabla todavía puede sufrir modificaciones, ya que varios grupos aún no completaron sus tres jornadas. Esto significa que selecciones como Vietnam, Tanzania, China y Japón tendrán una nueva oportunidad para mejorar su ubicación antes del cierre de la fase inicial.

Para definir las posiciones en caso de igualdad de puntos, la FIFA establece un orden de criterios: primero se considera la diferencia de goles y luego la cantidad de tantos anotados. Si la igualdad continúa, se toma en cuenta el puntaje de conducta deportiva (juego limpio) y, como último recurso, se realizará un sorteo.

La fase de grupos concluirá el viernes 27 de noviembre, fecha en la que se conocerán las 32 selecciones que continuarán en carrera por el título mundial. Hasta entonces, la clasificación de los mejores terceros seguirá moviéndose y cada gol puede terminar siendo determinante para conseguir un lugar en la siguiente instancia.

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