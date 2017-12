El presente de Andy Polo desde su arribo este año a Monarcas Morelia no ha sido el esperado. Si bien es cierto, el ex Universitario disputó un total de 26 partidos (entre Copa y Liga MX) de la mano del profesor Roberto Hernández y anotó tres goles, aún no ha sabido ser titular habitual en el elenco de Michoacán.



Y hace algunos días, se supo de un supuesto interés del Portland Timbers, equipo de la Primera División de la MLS de contar con el volante peruano. Por ello, Depor se contactó con el técnico del equipo, Giovanni Savarese, quien aclaró el panorama.



"La verdad que no estoy al tanto de esa información, ya que me encuentro de Italia desde hace una semana por vacaciones. Al futbolista lo he visto jugar. Ya veremos qué realidad existe una vez que regrese a Portland", fueron las palabras del técnico venezolano.

Savarese también se refirió a las cualidades de Andy Polo, de quien señaló que "es un jugador interesante y además, es seleccionado peruano. No puedo decirte más cosas, porque me agarras de vacaciones y no sé nada. Hablamos en dos semanas", enfatizó.



El Portland Timbers lideró la conferencia oeste en la MLS aunque luego, en los 'Play Off', cayó en los cuartos de final frente al Houston Dynamo.