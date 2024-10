El último lunes, Universitario de Deportes despertó con una lamentable noticia: el querido César ‘Zapatito’ Vega falleció a causa de un accidente de tránsito en la Panamericana Sur cuando regresaba a su casa tras sus labores en Campomar. El suceso provocó gran conmoción, ya que la relación entre el histórico utilero y los integrantes del elenco crema era muy cercana. Este martes por la tarde, familiares y parte del equipo de Ate le dieron el último adiós en el cementerio del Parque del Recuerdo, donde Edison Flores, Sebastián Britos y otros jugadores llevaron el féretro del exintegrante de la ‘U’.

Previo a que los merengues visiten a Los Chankas este domingo, en uno de los partidos más importantes del año donde se definirá si lograrán el campeonato de manera directa, el club sufrió la pérdida de su legendario utilero, una noticia que impactó profundamente a todo el plantel. Vega, un legendario que llegó al club en la década de los 90, cumplió la función de apoyo en el primer equipo, labor que fue reconocida por varias generaciones de futbolistas que pasaron por la escuadra de Ate.

El lazo que mantenía César con la plantilla era tan fuerte que se evidenció en sus redes sociales, donde expresaron su tristeza por su partida, y por la noche, algunos de ellos asistieron a su velorio. Este martes por la tarde, Edison Flores, Sebastián Britos, Andy Polo, Gustavo Dulanto, Alex Valera y Martín Pérez Guedes fueron los encargados de llevar el féretro de ‘Zapatito’, acompañados por todos sus amigos y familiares que llegaron al cementerio del Parque del Recuerdo para darle el último adiós.

Tanto los jugadores, el club como los hinchas expresaron su pesar por su inesperada partida. Por ejemplo, en una de sus publicaciones más recientes, Universitario dedicó a Vega el último triunfo ante Cienciano con un emotivo mensaje y un video que muestra cómo el plantel logró la victoria de 3-1 en el Estadio Monumental. “Tu voz nunca se apagará”, puso en sus redes sociales.





Los mensajes de los cremas tras la partida de ‘Zapatito’

A través de sus redes sociales, el club y los integrantes del primer equipo se pronunciaron y enviaron sus sentidos mensajes. “El Club Universitario de Deportes lamenta el fallecimiento de César Vega Cueva, histórico utilero crema que dedicó su vida y su amor al equipo. Tu garra y entrega estarán siempre con nosotros. ¡Descansa en paz, «Zapatito»!”, escribió la escuadra merengue a través de su cuenta de ‘X’ (antes Twitter).

Mensaje de Alex Valera tras fallecimiento de César Vega, utilero de Universitario de Deportes. (Foto: Captura).

Los mensajes de condolencia no se hicieron esperar. Alex Valera fue uno de los primeros en mostrarse afectado a través de las redes sociales. “No, hermano”, agregando emojis de llanto. Pero no fue el único, pues Jairo Concha también se pronunció tras el fallecimiento de César Vega. “Que en paz descanses hermano, sigo sin creerlo aún. Ayer estábamos juntos celebrando y ahora ya no estás. Eres el mejor, maestro”.

Mensaje de Jairo Conchas tras fallecimiento de César Vega, utilero de Universitario de Deportes. (Foto: Captura).

Por su parte, Murrugarra también dedicó un emotivo post: “No sabes lo que te voy a extrañar, hermano”. Yuriel Celi, expresó lo siguiente: “Mi hermano, no puedo creerlo todavía. Zapatito ‘tú eres de los míos’, que en paz descanses. La falta que nos harás, hermano. La voz del camerino”.

Mensaje de Jorge Murrugarra tras fallecimiento de César Vega, utilero de Universitario de Deportes. (Foto: Captura).

Según información de RPP, César Vega conducía su camioneta blanca por la Panamericana Sur, en el distrito limeño de Villa El Salvador. ‘Zapatito’ regresaba a casa tras cumplir con sus trabajos en la sede de Campo Mar, ubicado en Lurín. Al lugar del accidente, llegó su compañero de trabajo, Mario Bermedo, quien manifestó: “Apoyaba a todos los que trabajamos con él. Nosotros dejamos nuestras cosas listas para el próximo entrenamiento. Entonces (después de eso) ya cada uno a su casa para ver a la familia. Cada uno tenemos una anécdota con él. (Fue) un buen amigo, bien bromista con nosotros”.





