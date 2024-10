El ‘chip’ de la Selección Peruana y todas sus implicancias van quedando a un lado en estos momentos; volteamos la página para centrarnos en la recta final de la Liga 1 2024. Quedan solo cuatro fechas del Clausura y la principal atención está puesta en Universitario de Deportes y en las tres unidades de ventaja que le saca a Alianza Lima. Cada partido restante será una final y la ‘U’ tiene la ligera ventaja por ser líder del campeonato, con un base de jugadores que viene de la reciente convocatoria de Jorge Fossati. Fueron ocho los llamados, pero tres con mayor protagonismo: Andy Polo, Edison Flores y Alex Valera.

Ellos han sido piezas fundamentales no solo para el ‘Nono’, sino para la pizarra de Fabián Bustos por su trascendencia en el juego. No obstante, la carga que han tenido a lo largo de la temporada podría hacer estragos en la recta final del campeonato, teniendo en cuenta que las últimas cuatro fechas se jugarán con un intervalo de cuatro días desde este fin de semana hasta fin de mes. La exigencia, el poco tiempo de recuperación y la relevancia de estos encuentros podrían afectarlos.

Y aunque los tres llegan con ritmo luego de casi quince días con la selección, quien tuvo la peor parte fue Alex Valera. El delantero nacional se resbaló durante el calentamiento de Perú en Brasilia y se golpeó la espalda baja; no jugó ese partido y en tienda crema lo esperarán hasta el viernes para saber si llegará al encuentro contra ADT en el Monumental. Edison Flores y Andy Polo, en tanto, regresaron a Ate sin problemas.

La recta final de Universitario en el Clausura Fecha Condición Universitario vs ADT 19/10 Local Sporting Cristal vs Universitario 23/10 Visitante Universitario vs Cienciano 27/10 Local Los Chankas vs Universitario 30/10 Visitante

¿Cómo llegan?

Andy Polo regresará a la ‘U’ con buenas sensaciones, luego de haber estado en la fecha doble con la Blanquirroja: ‘Polito’ destacó ante Uruguay reemplazando a Luis Advíncula por el carril derecho y jugando los 90′. Sin embargo, frente a Brasil entró faltando solo 17′ para el pitazo final, cuando ya el resultado estaba sentenciado. Esta relevancia, también la tuvo Edison Flores, quien fue titular en los dos encuentros, ante la lesión de Gianluca Lapadula. Eso sí, ‘Orejas’ no mostró su mejor nivel de juego, un tema que viene arrastrando desde que se inició el Clausura. Disputó 71′ contra el equipo de Marcelo Bielsa y 73′ frente al ‘Scratch’. Debido a la intensidad y mayor tiempo en cancha, el atacante crema podría verse afectado en la recta final.

Por su parte, Alex Valera vuelve en diferente situación que cuando se sumó a la selección. Mostró ante Uruguay ese mismo ritmo, ganas y predisposición que suele tener cada fin de semana, disputando 82′ de juego. Y aunque no marcó gol, su presencia no pasó desapercibida. Ante Brasil, iba a arrancar, pero en el calentamiento sufrió una lesión lumbar que lo marginó del partido y ahora lo pone en duda contra ADT. De no recuprarse, queda claro que Bustos no lo exigirá, pues días después tendrá que jugar contra Sporting Crital, otro duelo clave.

Sus números este año Andy Polo Edison Flores Alex Valera Partidos con Universitario 36 (3234 minutos) 34 (2327 minutos ) 27 (1896 minutos) Goles y Asistencias con Universitario 3 goles/11 asistencias 9 goles/5 asistencias 11 goles/3 asistencias Partidos con Perú 7 (445′) 8 (466′) 4 (273′) Goles y Asistencias con Perú 0 goles/2 asistencias 1 gol/1 asistencia 0 goles/1 asistencia

Para Vicente Cisneros, el ‘Oreja’ podría ser el más afectado por esta acumulación de partidos y desgaste. “Creo que Polo llegará bien a la recta final del torneo. Hizo su mejor partido con selección en el año ante Uruguay. En el caso de Flores, sí puede sentir la seguidilla de partidos (dos con selección y tres con la ‘U’) en 15 días. A Valera hay que esperar su evolución de la contractura en la zona lumbar, está en su mejor momento. Será clave si juega en la recta final con la ‘U’”, declaró el periodista de GOLPERU.

En esa misma línea, Miguel Rodríguez, periodista de la casa, añade que los tres llegarán gastados a esta recta final con la ‘U’, por lo que la rotación será clave para darle un ‘respiro’ a los tres mencionados. “Polo y Flores vienen de jugar dos partidos con Perú contra rivales de alta exigencia, como Uruguay y Brasil. Dependerá del trámite del encuentro contra ADT para ver si Bustos puede cambiarlos al segundo tiempo y así dosificar su rendimiento, porque se les viene también Cristal y una salida más a la altura. A Valera sí no lo pondría, al menos desde el arranque el sábado; viene sentido y es mejor tenerlo al 100 %”, comentó.





