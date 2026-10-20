Universitario de Deportes atraviesa un complicado momento en la Copa Libertadores Femenina 2026, luego de quedar sin opciones de avanzar a las semifinales tras sus derrotas ante Palmeiras e Independiente del Valle. Sin embargo, más allá de los resultados deportivos, un episodio ocurrido durante su último encuentro internacional generó malestar en la institución crema y motivó una respuesta de su administración.

La situación involucra a Karol Murcia, futbolista de Independiente del Valle y exjugadora de Sporting Cristal, quien realizó un polémico gesto con las manos mientras celebraba una acción durante el partido ante las ‘Leonas’. La imagen no pasó desapercibida y provocó reacciones en el entorno del equipo merengue, que decidió tomar medidas por lo sucedido.

Karol Murcia anotó un gol en la victoria de IDV ante Universitario en la Copa Libertadores Femenina. (Foto: Getty Images)

Ante este escenario, Franco Velazco, administrador de Universitario, confirmó que el club presentará un reclamo ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). El directivo explicó que la institución ya inició los procedimientos correspondientes y que esperará el desarrollo de las investigaciones para conocer qué medidas podrían tomarse frente al episodio.

“Lamentamos siempre este tipo de conductas a nivel deportivo. Yo creo que no le hace bien al fútbol femenino”, manifestó Velazco durante una conferencia de prensa. Asimismo, sostuvo que este tipo de situaciones puede opacar el trabajo que vienen realizando diferentes instituciones para impulsar el crecimiento y la competitividad del fútbol femenino en la región.

El administrador crema también precisó que la decisión del club responde a cuestiones reglamentarias y no únicamente a la interpretación del gesto realizado por la futbolista ecuatoriana. En ese sentido, remarcó que Universitario considera necesario recurrir a los mecanismos establecidos por el organismo sudamericano para que se evalúe lo ocurrido durante el compromiso.

“Nosotros efectivamente ya hemos iniciado acciones administrativas de acuerdo a lo que dicta el reglamento de disciplina de CONMEBOL”, afirmó el directivo. De esta manera, la institución merengue dejó en claro que seguirá el procedimiento correspondiente y aguardará una respuesta oficial, sin adelantar cuál podría ser la resolución del caso.

Velazco también evitó centrar la discusión en el pasado de Murcia como futbolista de Sporting Cristal y señaló que el asunto debe analizarse desde el cumplimiento de las normas deportivas. Para el administrador, lo importante es que las autoridades competentes revisen el episodio y determinen si corresponde adoptar alguna medida, de acuerdo con el reglamento vigente.

Mientras tanto, Universitario deberá completar su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026, en un torneo que se complicó tras sus dos primeras derrotas.

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