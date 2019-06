Fixture de Venezuela en la Copa América 2019: sigue EN VIVO los partidos de la Vinotinto por el Grupo A

Venezuela llega listo para el debut contra Perú por la Copa América Brasil 2019. El equipo comandado por Rafael Dudamel viene deganar 3-0 a Estados Unidos de visitante y espera hacer un buen papel en el torneo internacional con muchos jóvenes que han demostrado no amilanarse contra ninguna selección. El primer compromiso será el próximo 15 de junio desde las 14:00 horas en el Arena do Gremio de Porto Alegre. Conoce los días, horarios y canales de transmisión para ver los partidos de fútbol en vivo y en directo.

La selección de Venezuela goleó por 0-3 a la de Estados Unidos en un partido amistoso que se disputó este domingo y que les sirvió a ambas como preparación para la Copa América y la Copa Oro, respectivamente.

El seleccionador de Venezuela , Rafael Dudamel acertó por completo con su esquema táctico de presentar un 4-5-1, que no permitió que Estados Unidos pudiese llegar con facilidad al marco defendido por Wuiker Fariñez, que siempre atajó bien el peligro y fue otro destacado de su equipo.

Dudamel sabe que el primer encuentro será crucial en sus aspiraciones a clasificar a cuartos de final, por eso, tendrá al frente a Perú que también viene haciendo las cosas bien y de volver de una Copa del Mundo. En la segunda fecha, enfrenta a Brasil el 18 de junio desde las 19:30 horas en el Arena Fonte Nova de Salvador; finalmente, cierra la etapa de fase de grupos ante Bolivia el 22 del mismo mes en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte.

Respecto a los partidos amistosos que ha jugado durante el año, Venezuela empezó ganando 3-1 a Argentina y luego perdió 2-1 ante Catalonia. Previo a la Copa América, tiene programado tres encuentros más: ante Ecuador (1 de junio), ante México (5 de junio) y Estados Unidos (9 de junio).

El grupo de Venezuela en la Copa América

El pasado 24 de enero se realizó el sorteo de la Copa América 2019 en Cidade das Artes de Río de Janeiro. La selección de Venezuela estuvo dentro del bolillero 3 junto a Paraguay y Japón, de acuerdo al último ranking FIFA. Finalmente, el evento determinó la distribución de los equipos poniendo a la Vinotinto en el Grupo A junto a Brasil, Perú y Bolivia.

Lista preliminar de Venezuela para la Copa América 2019

Wuilker Faríñez, Rafa Romo, Joel Graterol, Alain Baroja, Jhon Chancellor, Nahuel Ferraresi, Williams Velásquez, Yordan Osorio, Mikel Villanueva, Ronald Hernández, Rolf Feltscher, Alexander González, Roberto Rosales, Pablo Bonilla, Bernardo Añor, Luis Mago, Junior Moreno, Tomás Rincón, Agnel Flores, Luis M. Seijas, Bernaldo Manzano, Arquímides Figuera, Yeferson Soteldo, 'Juanpi' Añor, Rómulo Otero, Yángel Herrera, Jhon Murillo, Luis González, Jefferson Savarino, Erickson Gallardo, Darwin Machís, Samuel Sosa, Adalberto Peñaranda, Salomón Rondón, Josef Martínez, Jhonder Cádiz, Fernando Aristeguieta, Jan Hurtado, Andrés Ponce.

Días y horarios de los partidos de Venezuela en la Copa América

GRUPO A

14/06 - 19:30 | Brasil vs Bolivia | Estadio Morumbí, Sao Paulo

15/06 - 14:00 | Venezuela vs Perú | Arena do Gremio, Porto Alegre

18/06 - 16:30 | Bolivia vs Perú | Estadio Maracaná, Río

18/06 - 19:30 | Brasil vs Venezuela | Arena Fonte Nova, Salvador

22/06 - 14:00 | Bolivia vs Venezuela | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

22/06 - 14:00 | Perú vs Brasil | Arena Corinthians, Sao Paulo



GRUPO B

15/06 - 17:00 | Argentina vs Colombia | Arena Fonte Nova, Salvador

16/06 - 14:00 | Paraguay vs Qatar | Estadio Maracaná, Río

19/06 - 16:30 | Colombia vs Qatar | Estadio Morumbí, Sao Paulo

19/06 - 19:30 | Argentina vs Paraguay | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

23/06 - 14:00 | Qatar vs Argentina | Arena do Gremio, Porto Alegre

23/06 - 14:00 | Colombia vs Paraguay | Arena Fonte Nova, Salvador



GRUPO C

16/06 - 17:00 | Uruguay vs Ecuador | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

16/06 - 18:00 | Japón vs Chile | Estadio Morumbí, Sao Paulo

20/06 - 18:00 | Uruguay vs Japón | Arena do Gremio, Porto Alegre

21/06 - 18:00 | Ecuador vs Chile | Arena Fonte Nova, Salvador

24/06 - 18:00 | Ecuador vs Japón | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

24/06 - 18:00 | Chile vs Uruguay | Estadio Maracaná, Río



¿Dónde se jugarán los partidos por la Copa América Brasil 2019?

La sede para la Copa América 2019 le corresponde a Brasil, recordando que originalmente albergaría la Copa América de 2015 pero que finalmente intercambió el cupo con Chile. Brasil ya había sido anfitrión de la Copa Confederaciones 2013, Mundial 2014 y Juegos Olímpicos 2016, eventos que le hicieron reconsiderar el plan inicial para la Copa.

De esta manera, el organizador contará con ocho estadios en siete ciudades disponibles para los juegos: el Mineirao de Belo Horizonte, Fonte Nova de Salvador, Beira Rio de Porto Alegre, Maracaná de Rio de Janeiro y Arena Corinthians y Estadio Morumbí de Sao Paulo. Los ocho escenarios repiten respecto al Mundial de hace cuatro años.

Estadio Mineirao – Belo Horizonte

Capacidad aproximada: 63.000 espectadores



Arena do Gremio – Porto Alegre

Capacidad aproximada: 56.000 espectadores



Estadio do Maracaná – Río de Janeiro

Capacidad aproximada: 78.000 espectadores



Estadio Morumbí – Sao Paulo

Capacidad aproximada: 67.000 espectadores



Arena Corinthians – Sao Paulo

Capacidad aproximada: 47.605 espectadores



Arena Fonte Nova – Salvador

Capacidad aproximada: 48.000 espectadores



Listado de canales TV para ver la Copa América 2019

¿Qué canales transmitirán la Copa América 2019 en diferentes partes del mundo? A menos de un mes para el inicio del certamen internacional organizado por la Conmebol, conoce los canales de televisión para ver fútbol en vivo y en directo en cada país.

La Copa América 2019 tendrá su edición 46 y se llevará a cabo en Brasil, para eso todos los seguidores de fútbol de todo el mundo buscan la cobertura en vivo y la lista de canales de televisión para ver partidos online y mediantes TV. De esta manera, te facilitamos la parrilla de transmisión para no perderte los 26 partidos de la Copa América Brasil 2019.

Brasil: SporTV, Rede Globo, Rede Bandeirantes

Argentina: El Trece, TyC Sports, TyC Max, DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports, Tigo Sports+, DirecTV Sports

Chile: VTR Cable Ttelevisión, DirecTV Sports

Colombia: Caracol Televisión, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports

Ecuador: Gama TV, TC Televisión, DirecTV Sports

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Tigo Max, DirecTV Sports

Perú: América Televisión, DirecTV Sports

Uruguay: Teledoce, Tenfield, DirecTV Sports

Venezuela: Venevisión, DirecTV Sports

Canadá: TSN

Costa Rica: Teletica

El Salvador: Canal 4

México: Televisa, TV Azteca, TD

Estados Unidos: Telemundo

Francia: Star en Deportes