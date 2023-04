En la previa, un empate ante Athletico Paranaense parecía un buen negocio para Alianza Lima. Se trataba del actual subcampeón de la Copa Libertadores, nada menos que en el debut copero, y que no perdía desde noviembre. Pero visto el trámite del partido, el punto dejó un sabor agridulce. El equipo blanquiazul tuvo el triunfo al alcance de su mano, más allá de que sufrió -sobre todo en el primer tiempo-. Acabó con superioridad numérica, pero nunca pudo reflejar esa ventaja en el marcador. De hecho, fue un resultado que nadie celebró en Matute. Y eso habla de un importante cambio de mentalidad en tienda blanquiazul, y que deja buenas sensaciones de cara al partido de este jueves ante Libertad.

No hay dudas de que el equipo paraguayo es favorito para el duelo de hoy. Por localía, presente y jerarquía. Pero esa última palabra, que en otros años era un verdadero dolor de cabeza para todos los equipos peruanos, hoy no termina siendo tan distante. E n la Copa Libertadores necesitas jerarquía para competir, y este Alianza Lima lo tiene. Carlos Zambrano, Gino Peruzzi, Josepmir Ballón, Christian Cueva, Andrés Andrade, Gabriel Costa, Pablo Sabbag, entre otros . Solo esos nombres, que forman la columna vertebral de los íntimos, tienen varios galones encima y saben cómo jugar esta clase de partidos. De hecho, del nivel que puedan mostrar hoy depende mucho la suerte de Alianza en Asunción.

Además, porque esos mismos jugadores no tienen por qué cargar en sus espaldas la mala racha en la Copa. Este equipo, si quiere escribir una nueva historia, no debe arrastrar fantasmas del pasado. Una cosa queda clara: el ansiado triunfo en la Libertadores, tan esperado por los hinchas y que lo saben los propios futbolistas, tiene que llegar como consecuencia de un buen torneo de Alianza. De no quedarse solo con ganar un partido y decir tarea cumplida, sino a partir de ahí poder pensar en la clasificación a octavos de final, o tentar el repechaje para la Copa Sudamericana (y quedar en tercer lugar).

Plantel hay, y mentalidad también. Alianza Lima tiene todos los condimentos para cambiar la historia. Hoy, ante Libertad, el equipo de Guillermo Salas debe repetir lo bueno que hizo en el debut con Athletico Paranaense, y salir a competir con el mejor plantel íntimo de los últimos años. Puede parecer prematuro, pero la Copa no te da margen de error.





