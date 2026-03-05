Sporting Cristal dio el primer paso para avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, luego de imponerse por la mínima diferencia el último miércoles en Valencia ante Carabobo FC de Venezuela, en el primero de los dos partidos pactados por la tercera fase de la competición.

En rueda de prensa, el entrenador vinotinto Daniel Farías destacó las virtudes de su rival de turno, pero confía en darle vuelta al marcador cuando se enfrentren en la ciudad de Lima la próxima semana.

“Son equipos complejos. Huachipato en su momento cuando lo visitamos era líder del torneo chileno. En el caso de Sporting Cristal no está en el mismo puesto, pero pueden ver los nombres, el entrenador, los jugadores. Tienen recorrido, capacidad y talento, eso queda demostrado”, declaró en conferencia de prensa.

“Hoy nos vamos contentos porque pudimos hacer un gran partido, ante un gran rival. Eso nos impulsa a nosotros a ser cada vez mejores y esperamos que, en esa línea, en esa mejor versión, podamos lograrlo y lo vamos a hacer allá en Lima”, añadió Farías.

Con solitario gol de Yoshimar Yotún, los bajopontinos se llevaron la victoria de territorio llanero, y cerrarán la llave en el estadio Alejandro Villanueva de Matute, el próximo miércoles 11 de marzo desde las 5:00 p.m. (hora peruana).

Yoshimar Yotún fue una de las figuras del partido en Valencia. (Foto: Sporting Cristal)

Cabe precisar que, en caso de igualdad en el marcador global, se irá directamente a la definición por penales y no a un tiempo extra, tal cual le pasó a los celestes cuando diputaron la Fase 2 frente a 2 de Mayo de Paraguay.

Otro dato importante es que si bien el ganador que resulte del duelo entre Sporting Cristal y Carabobo FC jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores, el perdedor pasará directamente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Paulo Autuori, antes de este trascendental partido internacional, jugarán ante Alianza Atlético el sábado 7 de marzo desde las 3:30 p.m. en el estadio Alberto Gallardo, por la jornada 6 del Torneo Apertura de la Liga 1.

TE PUEDE INTERESAR