Alianza Lima vs. Colo Colo se enfrentan, este martes, en duelo válido por la tercera jornada del Grupo A en la presente edición de la Copa Libertadores. Con la consigna de sumar su primer triunfo en la competencia, los de Alejandro Restrepo intentarán hacerle frente a un cuadro chileno que espera sumar su segunda victoria, en casa, y encaminarse hacia la clasificación a la segunda ronda del torneo internacional.

Es preciso señalar que los blanquiazules llegan a este cotejo con una unidad (de seis posibles), luego de empatar 1-1 con Fluminense -en el estadio Alejandro Villanueva de Matute- y caer 1-0 en su visita a Cerro Porteño, mientras que el ‘Cacique’ lo hace tras ganarle por la mínima diferencia a los paraguayos y caer ante el ‘Flu’ (2-1), en Brasil.

Alianza Lima vs. Colo Colo tiene un historial reciente en Copa Libertadores, ya que -en 2022- también se vieron las caras en la fase de grupos del campeonato internacional de clubes más importante de nuestro continente, dejando un empate (1-1, en Lima) y un triunfo para los chilenos (2-1, en Santiago).

En base a ello, se espera un compromiso parejo entre los dos combinados, el mismo que podría decidirse por desatenciones puntuales de las zagas defensivas de cada uno, por lo que saldrán concentrados al máximo con la única intención de no salir del recinto deportivo chileno con las manos vacías.

Ojo a un detalle, Alianza Lima y Colo Colo poseen un lazo de amistad que nació en 1987, cuando el club del sur del continente le brindó jugadores a los íntimos, luego de la tragedia del Fokker que enlutó al país por el fallecimiento de gran parte del plantel principal blanquiazul de aquel año.

Por ese motivo, está totalmente confirmado que habrá una fiesta en las tribunas, ya que las principales hinchadas de las instituciones en mención han sabido como fortalecer dicho lazo con el paso de los años, por lo que el buen clima y el buen fútbol estarán más que asegurados.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Colo Colo?

Alianza Lima vs. Colo Colo se podrá ver a través de las señales de ESPN y STAR Plus en Sudamérica. En Argentina se podrá ver por la señal de Fox Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con los aspectos más destacados del encuentro.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Colo Colo?

El partido de Alianza Lima vs. Colo Colo será este martes 23 de abril en el Estadio Monumental de Chile. El duelo iniciará desde las 7:30 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 9:30 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 8:30 p.m.

¿Dónde se jugará el Alianza Lima vs. Colo Colo?





